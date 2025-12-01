https://1prime.ru/20251201/vtb-865087410.html

ВТБ с 1 декабря повысит ставки по вкладам в рублях

2025-12-01T09:39+0300

2025-12-01T09:39+0300

2025-12-01T09:40+0300

банки

финансы

алексей охорзин

втб

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. ВТБ с 1 декабря повышает ставки по вкладам в рублях сроком на 4 и 6 месяцев, максимальная составит 16%, сообщает пресс-служба банка в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "С 1 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях при размещении на 4 и 6 месяцев. Максимальная ставка составит 16% годовых – она доступна как новым, так и действующим клиентам банка", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина. Клиенты, оформившие в ВТБ программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, могут открыть вклад "Двойная выгода" с максимальной в линейке срочных вкладов доходностью до 26% годовых, также сообщает банк.

2025

банки, финансы, алексей охорзин, втб