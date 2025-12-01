Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ с 1 декабря повысит ставки по вкладам в рублях - 01.12.2025
https://1prime.ru/20251201/vtb-865087410.html
ВТБ с 1 декабря повысит ставки по вкладам в рублях
ВТБ с 1 декабря повысит ставки по вкладам в рублях - 01.12.2025, ПРАЙМ
ВТБ с 1 декабря повысит ставки по вкладам в рублях
ВТБ с 1 декабря повышает ставки по вкладам в рублях сроком на 4 и 6 месяцев, максимальная составит 16%, сообщает пресс-служба банка в преддверии 16-го... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T09:39+0300
2025-12-01T09:40+0300
банки
финансы
алексей охорзин
втб
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. ВТБ с 1 декабря повышает ставки по вкладам в рублях сроком на 4 и 6 месяцев, максимальная составит 16%, сообщает пресс-служба банка в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "С 1 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях при размещении на 4 и 6 месяцев. Максимальная ставка составит 16% годовых – она доступна как новым, так и действующим клиентам банка", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина. Клиенты, оформившие в ВТБ программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, могут открыть вклад "Двойная выгода" с максимальной в линейке срочных вкладов доходностью до 26% годовых, также сообщает банк.
банки, финансы, алексей охорзин, втб
Банки, Финансы, Алексей Охорзин, ВТБ
09:39 01.12.2025 (обновлено: 09:40 01.12.2025)
 
ВТБ с 1 декабря повысит ставки по вкладам в рублях

ВТБ с 1 декабря повысит ставки по вкладам в рублях сроком на 4 и 6 месяцев до 16%

Логотип ВТБ
Логотип ВТБ
Логотип ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. ВТБ с 1 декабря повышает ставки по вкладам в рублях сроком на 4 и 6 месяцев, максимальная составит 16%, сообщает пресс-служба банка в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"С 1 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях при размещении на 4 и 6 месяцев. Максимальная ставка составит 16% годовых – она доступна как новым, так и действующим клиентам банка", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.
Клиенты, оформившие в ВТБ программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, могут открыть вклад "Двойная выгода" с максимальной в линейке срочных вкладов доходностью до 26% годовых, также сообщает банк.
 
