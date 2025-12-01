https://1prime.ru/20251201/vtb-865090179.html

ВТБ ожидает роста рынка ипотеки в России в 2026 году

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Рынок ипотеки в РФ, по предварительным оценкам ВТБ, в 2026 году вырастет на четверть и достигнет 5,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия Зовет!". "По предварительным оценкам ВТБ, в 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, составив порядка 5,3 триллиона рублей. Сегмент станет более сбалансированным: соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина. Рынок ипотеки в России вслед за снижением ключевой ставки постепенно восстанавливается, отметили в кредитной организации. До конца года эксперты банка прогнозируют высокую активность заемщиков на рынке недвижимости с традиционным пиком в декабре, говорится в сообщении. ВТБ ожидает, что во втором полугодии 2025 года выдачи ипотеки на рынке достигнут порядка 2,7 триллиона рублей, показав рост более чем на треть ко второму полугодию 2024 года, а по итогам всего года составят 4,2 триллиона рублей, снизившись на 13% из-за "просадки" в первом полугодии. Также отмечается, что потенциал роста сдерживается высокими ставками по рыночным кредитам. Основной объем продаж приходится на госпрограммы: по оценке ВТБ, по итогам 2025 года по ним будут заключены 3 из 4 сделок в России. Еще одним фактором остается продолжение "накопительного сезона": несмотря на снижение ключевой ставки, россияне по-прежнему могут разместить средства на вкладах под повышенный процент и получить значительный пассивный доход. "В 2026 году на рынке ипотеки должно начаться "потепление", в результате которого продажи станут рекордными за последние годы, превысив 5 триллионов рублей. Важно, что после "турбулентности" он снова станет сбалансированным: на 1 рыночный кредит будет приходиться 1 льготный, а не 3 как сейчас. При этом ожидаемое многими рефинансирование вряд ли окажет значительное влияние на рынок: пул кредитов, выданных по пиковым ставкам, на самом деле невелик. Например, в ВТБ каждый пятый ипотечный кредит со ставкой выше 22% уже был погашен", - также прокомментировал Охорзин. После определения окончательных параметров семейной ипотеки и новых требований по подтверждению доходов заемщиков ВТБ дополнительно уточнит свой прогноз на 2026 год, отмечается в сообщении.

