Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
SIPRI: выручка крупнейших производителей оружия в мире выросла на 5,9% - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251201/vyruchka-865081874.html
SIPRI: выручка крупнейших производителей оружия в мире выросла на 5,9%
SIPRI: выручка крупнейших производителей оружия в мире выросла на 5,9% - 01.12.2025, ПРАЙМ
SIPRI: выручка крупнейших производителей оружия в мире выросла на 5,9%
Совокупная выручка крупнейших производителей оружия в мире достигла рекордных 679 миллиардов долларов в 2024 году, увеличившись на 5,9%, следует из данных... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T03:55+0300
2025-12-01T03:55+0300
экономика
sipri
lockheed martin
f-35 lightning ii
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865081874.jpg?1764550526
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Совокупная выручка крупнейших производителей оружия в мире достигла рекордных 679 миллиардов долларов в 2024 году, увеличившись на 5,9%, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). "Совокупная выручка с продаж вооружений крупнейших в мире компаний по производству оружия и предоставлению военных услуг… увеличилась на 5,9% в 2024 году, достигнув 679 миллиардов (долларов - ред.). Это самый высокий уровень, когда-либо зафиксированный SIPRI", - говорится в исследовании. SIPRI отмечает, что за период с 2015 по 2024 годы выручка Топ-100 оборонных компаний выросла на 26%. Об увеличении выручки отчитались 30 из 39 американских компаний в рейтинге, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics. В то же время SIPRI подчеркивает, что американские фирмы сталкиваются с широко распространенными задержками, а также несоблюдением бюджетов, в том числе в рамках программы истребителя F-35.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
sipri, lockheed martin, f-35 lightning ii
Экономика, SIPRI, Lockheed Martin, F-35 Lightning II
03:55 01.12.2025
 
SIPRI: выручка крупнейших производителей оружия в мире выросла на 5,9%

SIPRI: выручка крупнейших производителей оружия достигла рекордных 679 миллиардов долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Совокупная выручка крупнейших производителей оружия в мире достигла рекордных 679 миллиардов долларов в 2024 году, увеличившись на 5,9%, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
"Совокупная выручка с продаж вооружений крупнейших в мире компаний по производству оружия и предоставлению военных услуг… увеличилась на 5,9% в 2024 году, достигнув 679 миллиардов (долларов - ред.). Это самый высокий уровень, когда-либо зафиксированный SIPRI", - говорится в исследовании.
SIPRI отмечает, что за период с 2015 по 2024 годы выручка Топ-100 оборонных компаний выросла на 26%.
Об увеличении выручки отчитались 30 из 39 американских компаний в рейтинге, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics. В то же время SIPRI подчеркивает, что американские фирмы сталкиваются с широко распространенными задержками, а также несоблюдением бюджетов, в том числе в рамках программы истребителя F-35.
 
ЭкономикаSIPRILockheed MartinF-35 Lightning II
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала