SIPRI: выручка крупнейших производителей оружия в мире выросла на 5,9%

Совокупная выручка крупнейших производителей оружия в мире достигла рекордных 679 миллиардов долларов в 2024 году, увеличившись на 5,9%, следует из данных... | 01.12.2025

экономика

sipri

lockheed martin

f-35 lightning ii

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Совокупная выручка крупнейших производителей оружия в мире достигла рекордных 679 миллиардов долларов в 2024 году, увеличившись на 5,9%, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). "Совокупная выручка с продаж вооружений крупнейших в мире компаний по производству оружия и предоставлению военных услуг… увеличилась на 5,9% в 2024 году, достигнув 679 миллиардов (долларов - ред.). Это самый высокий уровень, когда-либо зафиксированный SIPRI", - говорится в исследовании. SIPRI отмечает, что за период с 2015 по 2024 годы выручка Топ-100 оборонных компаний выросла на 26%. Об увеличении выручки отчитались 30 из 39 американских компаний в рейтинге, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics. В то же время SIPRI подчеркивает, что американские фирмы сталкиваются с широко распространенными задержками, а также несоблюдением бюджетов, в том числе в рамках программы истребителя F-35.

