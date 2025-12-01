Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кузбассе руководителя отдела СУСК заподозрили в получении взятки
В Кузбассе руководителя отдела СУСК заподозрили в получении взятки
2025-12-01T11:48+0300
2025-12-01T11:48+0300
общество
россия
рф
ск рф
фсб
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Кемеровской области-Кузбассу Леонид Харитонов задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Главным следственным управлением при оперативном сопровождении ФСБ России выявлен факт получения взятки руководителем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу Леонидом Харитоновым", - сказал она. Петренко добавила, что незаконное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу фигурантов уголовного дела, которое находится в производстве указанного подразделения. "Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - добавила представитель СК, отметив, что сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
общество , россия, рф, ск рф, фсб
Общество , РОССИЯ, РФ, СК РФ, ФСБ
11:48 01.12.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Кемеровской области-Кузбассу Леонид Харитонов задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением при оперативном сопровождении ФСБ России выявлен факт получения взятки руководителем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу Леонидом Харитоновым", - сказал она.
Петренко добавила, что незаконное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу фигурантов уголовного дела, которое находится в производстве указанного подразделения.
"Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - добавила представитель СК, отметив, что сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
