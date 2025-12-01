https://1prime.ru/20251201/vzyatka-865092688.html
В Кузбассе руководителя отдела СУСК заподозрили в получении взятки
В Кузбассе руководителя отдела СУСК заподозрили в получении взятки
В Кузбассе руководителя отдела СУСК заподозрили в получении взятки
Руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Кемеровской области-Кузбассу Леонид Харитонов задержан по делу о получении взятки в...
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Кемеровской области-Кузбассу Леонид Харитонов задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Главным следственным управлением при оперативном сопровождении ФСБ России выявлен факт получения взятки руководителем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу Леонидом Харитоновым", - сказал она. Петренко добавила, что незаконное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу фигурантов уголовного дела, которое находится в производстве указанного подразделения. "Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - добавила представитель СК, отметив, что сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
В Кузбассе руководителя отдела СУСК заподозрили в получении взятки
