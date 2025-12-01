Курс юаня к рублю растет в первый зимний день

https://1prime.ru/20251201/yuan-865096335.html

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в первый зимний день торгов повышается, лишь частично корректируя сильное падение второй половины прошлой недели – ниже круглой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.56 мск повышается на 3 копейки, до 10,95 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,93-10,99 рубля. Если валютный рынок не получит внешнеполитической поддержки, то в декабре рубль потеряет завоеванные позиции, полагает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Как всегда в конце года бюджет завершит расчеты со своими контрагентам, а это означает рост денежной массы, часть которого пойдет на покупку валюты. Ее же будут скупать те, кто отправится отдыхать на новогодних каникулах за границу. Вот-вот должно сыграть свою роль уменьшение притока валютной выручки из-за расширения спредов на российскую нефть", - аргументирует он. "Наконец, с января ЦБ почти вдвое сократит валютные интервенции", - добавляет Соколов. Высокая новостная активность, вероятно, останется актуальной на текущей неделе и это практически гарантирует повышенную волатильность курсовых котировок, в свою очередь полагает Денис Попов из ПСБ. "С учётом сезонно активного спроса на валюту со стороны импортёров и физлиц (зарубежный туризм), в краткосрочной перспективе скорее следует ориентироваться на коррекцию курсовых котировок или их стабилизацию около 11 рублей за юань. К концу предстоящей недели китайская валюта может попытаться вернуться в середину нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля", - заключает он.

