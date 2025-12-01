Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня в понедельник корректируется к 11 рублям - 01.12.2025, ПРАЙМ
Курс юаня в понедельник корректируется к 11 рублям
Курс юаня в понедельник корректируется к 11 рублям - 01.12.2025, ПРАЙМ
Курс юаня в понедельник корректируется к 11 рублям
Курс китайской валюты к рублю в понедельник корректирует падение второй половины прошлой недели и подрастает к психологически значимой отметке 11 рублей,... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T16:58+0300
2025-12-01T16:58+0300
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник корректирует падение второй половины прошлой недели и подрастает к психологически значимой отметке 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.33 мск повышался на 4 копейки (+0,4%), до 10,96 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,93-10,99 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,8 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,099 против 7,072 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,45 рубля. Рубль в коррекцииЮань на Мосбирже в понедельник немного корректируется вверх после попыток падения в конце прошлой недели. При этом курс пытается, но пока не может вернуться на психологически значимый уровень 11 рублей. "Спрос на юань формируют не только торговые потоки, но и расчеты по новым контрактам с Китаем, переход части платежей в национальные валюты вместо доллара. Этот тренд сохраняется, поскольку стороны стремятся обезопасить расчеты от санкционных и валютных рисков. Во-вторых, растет значимость юаня как резервной и расчетной валюты внутри российской экономики. С учетом ограниченного доступа к доллару и евро юань становится ключевым средством платежей и хранения валюты. Это дает ему опорные точки под волатильность", - комментирует независимый финансовый эксперт Алексей Лерон. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,16% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.36 мск повышалась на 0,9%, до 62,9 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,4%, до 99,1 пункта. ПрогнозыЗавершение налогового периода ноября пока особо не влияет на курс рубля, как и сезонный фактор, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "В конце года традиционно происходит предпраздничный всплеск потребительской и деловой активности, что увеличивает спрос на импорт, а, следовательно, и на иностранную валюту. Пока более вероятным в краткосрочной перспективе выглядит обозначенный в пятницу сценарий консолидации курса около уровня 11 рублей", - считает он. Минфин в первой декаде декабря объявит новые объемы валютных операций по бюджетному правилу - в ноябре продажи были минимальными, в эквиваленте около 100 миллионов рублей в день, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Если ведомство продолжит сокращать интервенции, это может стать дополнительным аргументом для умеренного ослабления рубля к концу года. Налоговый период в конце месяца может временно поддержать рубль, если не возникнет непредвиденных госрасходов, как это было год назад", - говорит он. Оптимистичные сценарии допускают снижение доллара к 70-75 рублям в случае прорыва на переговорах по Украине, нижний порог ожиданий - возврат к 82-85 рублям ближе к Новому году, считает Силаев. "Средний прогноз на декабрь - в районе 79-85 рублей за доллар, что близко к текущим уровням. Юань может колебаться в диапазоне 11-11,5 рубля. В любом случае, декабрь обещает быть волатильным - слишком много переменных в уравнении между геополитикой, ставками центробанков и сезонными факторами", - резюмирует он.
16:58 01.12.2025
 
Курс юаня в понедельник корректируется к 11 рублям

Курс юаня корректирует падение прошлой недели и подрастает к отметке 11 рублей

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник корректирует падение второй половины прошлой недели и подрастает к психологически значимой отметке 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.33 мск повышался на 4 копейки (+0,4%), до 10,96 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,93-10,99 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,8 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,099 против 7,072 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,45 рубля.

Рубль в коррекции

Юань на Мосбирже в понедельник немного корректируется вверх после попыток падения в конце прошлой недели. При этом курс пытается, но пока не может вернуться на психологически значимый уровень 11 рублей.
"Спрос на юань формируют не только торговые потоки, но и расчеты по новым контрактам с Китаем, переход части платежей в национальные валюты вместо доллара. Этот тренд сохраняется, поскольку стороны стремятся обезопасить расчеты от санкционных и валютных рисков. Во-вторых, растет значимость юаня как резервной и расчетной валюты внутри российской экономики. С учетом ограниченного доступа к доллару и евро юань становится ключевым средством платежей и хранения валюты. Это дает ему опорные точки под волатильность", - комментирует независимый финансовый эксперт Алексей Лерон.
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,16% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.36 мск повышалась на 0,9%, до 62,9 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,4%, до 99,1 пункта.

Прогнозы

Завершение налогового периода ноября пока особо не влияет на курс рубля, как и сезонный фактор, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
"В конце года традиционно происходит предпраздничный всплеск потребительской и деловой активности, что увеличивает спрос на импорт, а, следовательно, и на иностранную валюту. Пока более вероятным в краткосрочной перспективе выглядит обозначенный в пятницу сценарий консолидации курса около уровня 11 рублей", - считает он.
Минфин в первой декаде декабря объявит новые объемы валютных операций по бюджетному правилу - в ноябре продажи были минимальными, в эквиваленте около 100 миллионов рублей в день, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Если ведомство продолжит сокращать интервенции, это может стать дополнительным аргументом для умеренного ослабления рубля к концу года. Налоговый период в конце месяца может временно поддержать рубль, если не возникнет непредвиденных госрасходов, как это было год назад", - говорит он.
Оптимистичные сценарии допускают снижение доллара к 70-75 рублям в случае прорыва на переговорах по Украине, нижний порог ожиданий - возврат к 82-85 рублям ближе к Новому году, считает Силаев. "Средний прогноз на декабрь - в районе 79-85 рублей за доллар, что близко к текущим уровням. Юань может колебаться в диапазоне 11-11,5 рубля. В любом случае, декабрь обещает быть волатильным - слишком много переменных в уравнении между геополитикой, ставками центробанков и сезонными факторами", - резюмирует он.
 
