МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Британский дипломат Иан Прауд выразил критику в соцсети X в адрес посла в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по поводу его комментариев о возможности предоставления Украине гарантий безопасности."Слова о вступлении в НАТО, размещении ядерного оружия или войск стран альянса на Украине показывают, что Залужный бредит не меньше Зеленского", — написал он.Прауд отметил, что таких гарантий никто не предоставит.В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC сообщил, что в соответствии с Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году, Украина отказалась от ядерного арсенала.Он также указал, что сопроводительный документ содержал декларацию о соблюдении прав человека и принципов ОБСЕ, которую нарушили пришедшие к власти на Украине в 2014 году.
