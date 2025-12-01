Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох в Великобритании - 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох в Великобритании
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох в Великобритании - 01.12.2025, ПРАЙМ
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох в Великобритании
Британский дипломат Иан Прауд выразил критику в соцсети X в адрес посла в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по поводу его... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T09:48+0300
2025-12-01T09:48+0300
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Британский дипломат Иан Прауд выразил критику в соцсети X в адрес посла в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по поводу его комментариев о возможности предоставления Украине гарантий безопасности."Слова о вступлении в НАТО, размещении ядерного оружия или войск стран альянса на Украине показывают, что Залужный бредит не меньше Зеленского", — написал он.Прауд отметил, что таких гарантий никто не предоставит.В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC сообщил, что в соответствии с Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году, Украина отказалась от ядерного арсенала.Он также указал, что сопроводительный документ содержал декларацию о соблюдении прав человека и принципов ОБСЕ, которую нарушили пришедшие к власти на Украине в 2014 году.
09:48 01.12.2025
 
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох в Великобритании

Прауд: слова Залужного о ядерном оружии показывают, что он не лучше Зеленского

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Британский дипломат Иан Прауд выразил критику в соцсети X в адрес посла в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по поводу его комментариев о возможности предоставления Украине гарантий безопасности.
"Слова о вступлении в НАТО, размещении ядерного оружия или войск стран альянса на Украине показывают, что Залужный бредит не меньше Зеленского", — написал он.
"Уже поздно": в США сделали дерзкое заявление после встречи по Украине
06:36
Прауд отметил, что таких гарантий никто не предоставит.
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC сообщил, что в соответствии с Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году, Украина отказалась от ядерного арсенала.
Он также указал, что сопроводительный документ содержал декларацию о соблюдении прав человека и принципов ОБСЕ, которую нарушили пришедшие к власти на Украине в 2014 году.
"Борьба за выживание": в Киеве заявили о новой проблеме Зеленского
06:08
 
