https://1prime.ru/20251201/zaluzhnyy-865087873.html

Провокационное заявление Залужного вызвало переполох в Великобритании

Провокационное заявление Залужного вызвало переполох в Великобритании - 01.12.2025, ПРАЙМ

Провокационное заявление Залужного вызвало переполох в Великобритании

Британский дипломат Иан Прауд выразил критику в соцсети X в адрес посла в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по поводу его... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T09:48+0300

2025-12-01T09:48+0300

2025-12-01T09:48+0300

общество

мировая экономика

великобритания

украина

валерий залужный

сергей лавров

nbc

нато

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90e82a353ea921663f86bc148ae3c47e.jpg

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Британский дипломат Иан Прауд выразил критику в соцсети X в адрес посла в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по поводу его комментариев о возможности предоставления Украине гарантий безопасности."Слова о вступлении в НАТО, размещении ядерного оружия или войск стран альянса на Украине показывают, что Залужный бредит не меньше Зеленского", — написал он.Прауд отметил, что таких гарантий никто не предоставит.В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC сообщил, что в соответствии с Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году, Украина отказалась от ядерного арсенала.Он также указал, что сопроводительный документ содержал декларацию о соблюдении прав человека и принципов ОБСЕ, которую нарушили пришедшие к власти на Украине в 2014 году.

https://1prime.ru/20251201/ukraina-865083510.html

https://1prime.ru/20251201/ukraina-865082843.html

великобритания

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, великобритания, украина, валерий залужный, сергей лавров, nbc, нато, всу