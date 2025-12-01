Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Залужный опубликовал пост с любопытным намеком после слов о ядерном оружии - 01.12.2025
Залужный опубликовал пост с любопытным намеком после слов о ядерном оружии
Залужный опубликовал пост с любопытным намеком после слов о ядерном оружии - 01.12.2025, ПРАЙМ
Залужный опубликовал пост с любопытным намеком после слов о ядерном оружии
Посол в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный намекнул в соцсети Facebook* на свое возвращение на Украину. | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T23:24+0300
2025-12-01T23:24+0300
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Посол в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный намекнул в соцсети Facebook* на свое возвращение на Украину."Дома лучше всего", — написал он. Залужный прикрепил к посту фотографию с супругой Еленой, на которой они запечатлены на фоне новогодней ёлки. Накануне экс-главнокомандующий ВСУ в статье The Telegraph призвал разместить на территории Украины ядерное оружие.Американский сенатор Линдси Грэм** ответил, что такое развитие событий, как и вступление Украины в НАТО, нереалистично и недостижимо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Внесен в список террористов и экстремистов в России
украина, великобритания, валерий залужный, всу
УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Валерий Залужный, ВСУ
23:24 01.12.2025
 
Залужный опубликовал пост с любопытным намеком после слов о ядерном оружии

Экс-главком ВСУ Залужный намекнул на свое возвращение на Украину

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхЭкс-главком ВСУ Валерий Залужный
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Посол в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный намекнул в соцсети Facebook* на свое возвращение на Украину.
"Дома лучше всего", — написал он.
Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох в Великобритании
Вчера, 09:48
Залужный прикрепил к посту фотографию с супругой Еленой, на которой они запечатлены на фоне новогодней ёлки.
Накануне экс-главнокомандующий ВСУ в статье The Telegraph призвал разместить на территории Украины ядерное оружие.
Американский сенатор Линдси Грэм** ответил, что такое развитие событий, как и вступление Украины в НАТО, нереалистично и недостижимо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Внесен в список террористов и экстремистов в России
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
На Западе узнали, за что Залужный сделал выговор Сырскому
6 ноября, 03:33
 
УКРАИНА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Валерий Залужный ВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала