Залужный опубликовал пост с любопытным намеком после слов о ядерном оружии

Залужный опубликовал пост с любопытным намеком после слов о ядерном оружии - 01.12.2025, ПРАЙМ

Залужный опубликовал пост с любопытным намеком после слов о ядерном оружии

Посол в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный намекнул в соцсети Facebook* на свое возвращение на Украину. | 01.12.2025

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Посол в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный намекнул в соцсети Facebook* на свое возвращение на Украину."Дома лучше всего", — написал он. Залужный прикрепил к посту фотографию с супругой Еленой, на которой они запечатлены на фоне новогодней ёлки. Накануне экс-главнокомандующий ВСУ в статье The Telegraph призвал разместить на территории Украины ядерное оружие.Американский сенатор Линдси Грэм** ответил, что такое развитие событий, как и вступление Украины в НАТО, нереалистично и недостижимо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Внесен в список террористов и экстремистов в России

2025

