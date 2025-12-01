https://1prime.ru/20251201/zaluzhnyy-865108207.html
Залужный опубликовал пост с любопытным намеком после слов о ядерном оружии
украина
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Посол в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный намекнул в соцсети Facebook* на свое возвращение на Украину."Дома лучше всего", — написал он. Залужный прикрепил к посту фотографию с супругой Еленой, на которой они запечатлены на фоне новогодней ёлки. Накануне экс-главнокомандующий ВСУ в статье The Telegraph призвал разместить на территории Украины ядерное оружие.Американский сенатор Линдси Грэм** ответил, что такое развитие событий, как и вступление Украины в НАТО, нереалистично и недостижимо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Внесен в список террористов и экстремистов в России
