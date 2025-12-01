https://1prime.ru/20251201/zasedanie-865085770.html

Заседание совета директоров "Русгидро" перенесли на 16 декабря

01.12.2025, ПРАЙМ

Заседание совета директоров "Русгидро" перенесли на 16 декабря

Заседание, на котором совет директоров "Русгидро" обсудит меры улучшения финансового состояния своего актива на Дальнем Востоке - Дальневосточной генерирующей... | 01.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Заседание, на котором совет директоров "Русгидро" обсудит меры улучшения финансового состояния своего актива на Дальнем Востоке - Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), а также ее производственную программу до 2029 года, перенесено на 16 декабря, сообщила компания. "Двадцать восьмого ноября 2025 года принято решение о переносе заседания совета директоров общества на 16 декабря 2025 года, ранее назначенного на 4 декабря 2025 года и включении в повестку дополнительного вопроса", - сказано в сообщении на сервере раскрытия информации. В повестку заседания добавился дополнительный вопрос: "О рассмотрении вопросов, имеющих для общества существенное значение". Совет директоров "Русгидро" собирался обсудить меры улучшения финансового состояния ДГК, ее производственную программу до 2029 года и реализацию программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК) и программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Чистый убыток Дальневосточной генерирующей компании по итогам первых трёх кварталов года составил 11,881 миллиарда рублей. Чистый убыток за 2024 год - 42,659 миллиарда. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке у компании есть активы в тепловой генерации и электросетях.

