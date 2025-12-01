Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заседание совета директоров "Русгидро" перенесли на 16 декабря - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/zasedanie-865085770.html
Заседание совета директоров "Русгидро" перенесли на 16 декабря
Заседание совета директоров "Русгидро" перенесли на 16 декабря - 01.12.2025, ПРАЙМ
Заседание совета директоров "Русгидро" перенесли на 16 декабря
Заседание, на котором совет директоров "Русгидро" обсудит меры улучшения финансового состояния своего актива на Дальнем Востоке - Дальневосточной генерирующей... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T09:01+0300
2025-12-01T09:01+0300
бизнес
дальний восток
русгидро
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_3693aa0ee7365213e429bb8cf81c07a5.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Заседание, на котором совет директоров "Русгидро" обсудит меры улучшения финансового состояния своего актива на Дальнем Востоке - Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), а также ее производственную программу до 2029 года, перенесено на 16 декабря, сообщила компания. "Двадцать восьмого ноября 2025 года принято решение о переносе заседания совета директоров общества на 16 декабря 2025 года, ранее назначенного на 4 декабря 2025 года и включении в повестку дополнительного вопроса", - сказано в сообщении на сервере раскрытия информации. В повестку заседания добавился дополнительный вопрос: "О рассмотрении вопросов, имеющих для общества существенное значение". Совет директоров "Русгидро" собирался обсудить меры улучшения финансового состояния ДГК, ее производственную программу до 2029 года и реализацию программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК) и программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Чистый убыток Дальневосточной генерирующей компании по итогам первых трёх кварталов года составил 11,881 миллиарда рублей. Чистый убыток за 2024 год - 42,659 миллиарда. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке у компании есть активы в тепловой генерации и электросетях.
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_5414305027fc143e9b36fb39e63bfb0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, дальний восток, русгидро
Бизнес, Дальний Восток, Русгидро
09:01 01.12.2025
 
Заседание совета директоров "Русгидро" перенесли на 16 декабря

Заседание совета директоров "Русгидро" по состоянию ДГК перенесено на 16 декабря

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Русгидро"
Стенд компании Русгидро - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Стенд компании "Русгидро". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Заседание, на котором совет директоров "Русгидро" обсудит меры улучшения финансового состояния своего актива на Дальнем Востоке - Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), а также ее производственную программу до 2029 года, перенесено на 16 декабря, сообщила компания.
"Двадцать восьмого ноября 2025 года принято решение о переносе заседания совета директоров общества на 16 декабря 2025 года, ранее назначенного на 4 декабря 2025 года и включении в повестку дополнительного вопроса", - сказано в сообщении на сервере раскрытия информации.
В повестку заседания добавился дополнительный вопрос: "О рассмотрении вопросов, имеющих для общества существенное значение".
Совет директоров "Русгидро" собирался обсудить меры улучшения финансового состояния ДГК, ее производственную программу до 2029 года и реализацию программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК) и программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК).
Чистый убыток Дальневосточной генерирующей компании по итогам первых трёх кварталов года составил 11,881 миллиарда рублей. Чистый убыток за 2024 год - 42,659 миллиарда.
"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке у компании есть активы в тепловой генерации и электросетях.
 
БизнесДальний ВостокРусгидро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала