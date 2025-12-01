Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Калужский завод "АГР Холдинг" локализовал производство топливного бака - 01.12.2025
Калужский завод "АГР Холдинг" локализовал производство топливного бака
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Калужский завод "АГР Холдинг" на сегодняшний день локализовал производство топливного бака, выхлопной системы, блока ESP и часть электроники для автомобилей Tenet, сообщил журналистам гендиректор холдинга Андрей Карагин. "Отдельно хотел бы отметить процесс локализации, который мы действительно запустили с самого начала. И уже на сегодняшний день мы можем сказать, что мы локализовали, включая технологически сложные элементы, такие как, например, топливный бак, блок ESP, выхлопная система, включая каталитик", - рассказал топ-менеджер. Данные проекты, по его словам, подтверждают, что локализационная программа завода идет в полном соответствии с теми обязательствами, которые на него возложены. "Что касается самого производства, как я уже сказал, это производство полного цикла, с модернизированной, я бы сказал, даже полностью модернизированной сваркой. Особое внимание было уделено обеспечению геометрической точности сварки и проектной жёсткости кузова. Мы довели уровень автоматизации до 90 процентов, что гарантирует качество сварки на уровне самых высоких мировых стандартов", - добавил Карагин. "АГР Холдинг" (владелец бывшего завода Volkswagen в Калуге) и китайская компания Defetoo в феврале этого года подписали соглашение о технологическом партнерстве для производства в Калуге автомобилей Tenet. В августе предприятие запустило производство полного цикла кроссоверов моделей Tenet T7 и Т4, а в сентябре - модели Т8. В конце ноября 2025 года предприятие сообщило о выпуске 30-тысячного автомобиля марки Tenet с момента старта производства в августе. "АГР Холдинг" владеет бывшими заводами Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калуге, где занимается производством автомобилей под марками Solaris и Tenet.
промышленность, бизнес, калуга, санкт-петербург, volkswagen, hyundai
Промышленность, Энергетика, Бизнес, Калуга, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Volkswagen, Hyundai
00:17 01.12.2025
 
Калужский завод "АГР Холдинг" локализовал производство топливного бака

"АГР Холдинг" локализовал производство топливного бака, выхлопной системы и блока ESP

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Калужский завод "АГР Холдинг" на сегодняшний день локализовал производство топливного бака, выхлопной системы, блока ESP и часть электроники для автомобилей Tenet, сообщил журналистам гендиректор холдинга Андрей Карагин.
"Отдельно хотел бы отметить процесс локализации, который мы действительно запустили с самого начала. И уже на сегодняшний день мы можем сказать, что мы локализовали, включая технологически сложные элементы, такие как, например, топливный бак, блок ESP, выхлопная система, включая каталитик", - рассказал топ-менеджер.
Данные проекты, по его словам, подтверждают, что локализационная программа завода идет в полном соответствии с теми обязательствами, которые на него возложены.
"Что касается самого производства, как я уже сказал, это производство полного цикла, с модернизированной, я бы сказал, даже полностью модернизированной сваркой. Особое внимание было уделено обеспечению геометрической точности сварки и проектной жёсткости кузова. Мы довели уровень автоматизации до 90 процентов, что гарантирует качество сварки на уровне самых высоких мировых стандартов", - добавил Карагин.
"АГР Холдинг" (владелец бывшего завода Volkswagen в Калуге) и китайская компания Defetoo в феврале этого года подписали соглашение о технологическом партнерстве для производства в Калуге автомобилей Tenet.
В августе предприятие запустило производство полного цикла кроссоверов моделей Tenet T7 и Т4, а в сентябре - модели Т8. В конце ноября 2025 года предприятие сообщило о выпуске 30-тысячного автомобиля марки Tenet с момента старта производства в августе.
"АГР Холдинг" владеет бывшими заводами Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калуге, где занимается производством автомобилей под марками Solaris и Tenet.
 
Заголовок открываемого материала