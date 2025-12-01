Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что устроил Зеленский перед переговорами Украины и США - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/zelenskiy-865091851.html
СМИ рассказали, что устроил Зеленский перед переговорами Украины и США
СМИ рассказали, что устроил Зеленский перед переговорами Украины и США - 01.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что устроил Зеленский перед переговорами Украины и США
Отправленный в США Владимиром Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров оказался вовлеченным | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T11:25+0300
2025-12-01T11:25+0300
мировая экономика
общество
москва
сша
украина
нато
владимир зеленский
the telegraph
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Отправленный в США Владимиром Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров оказался вовлеченным в коррупционный скандал, сообщает The Telegraph."Новый главный переговорщик Зеленского оказался вовлеченным в тот же коррупционный скандал, который привел к отставке Андрея Ермака, предыдущего главы киевской делегации", — говорится в публикации.26 ноября Умерова допросило НАБУ в рамках расследования, в котором упоминается соратник Зеленского Тимур Миндич.Переговоры во ФлоридеВ понедельник CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что переговоры между представителями США и Украины во Флориде не смогли привести к полному согласованию всех вопросов. По словам источника, участники обсуждения затронули самые сложные аспекты плана урегулирования, включая членство в НАТО и территориальные уступки. Он также отметил, что обсуждался сценарий, при котором Украины может быть фактически лишена возможности вступить в альянс через специальные договорённости, которые потребуют согласования между странами НАТО и Москвой.
https://1prime.ru/20251201/zaluzhnyy-865087873.html
москва
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , москва, сша, украина, нато, владимир зеленский, the telegraph, набу
Мировая экономика, Общество , МОСКВА, США, УКРАИНА, НАТО, Владимир Зеленский, The Telegraph, НАБУ
11:25 01.12.2025
 
СМИ рассказали, что устроил Зеленский перед переговорами Украины и США

Telegraph: Зеленский послал в США Умерова, замешанного в скандале НАБУ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Отправленный в США Владимиром Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров оказался вовлеченным в коррупционный скандал, сообщает The Telegraph.
"Новый главный переговорщик Зеленского оказался вовлеченным в тот же коррупционный скандал, который привел к отставке Андрея Ермака, предыдущего главы киевской делегации", — говорится в публикации.
26 ноября Умерова допросило НАБУ в рамках расследования, в котором упоминается соратник Зеленского Тимур Миндич.

Переговоры во Флориде

В понедельник CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что переговоры между представителями США и Украины во Флориде не смогли привести к полному согласованию всех вопросов. По словам источника, участники обсуждения затронули самые сложные аспекты плана урегулирования, включая членство в НАТО и территориальные уступки. Он также отметил, что обсуждался сценарий, при котором Украины может быть фактически лишена возможности вступить в альянс через специальные договорённости, которые потребуют согласования между странами НАТО и Москвой.
Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох в Великобритании
09:48
 
Мировая экономикаОбществоМОСКВАСШАУКРАИНАНАТОВладимир ЗеленскийThe TelegraphНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала