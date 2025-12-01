https://1prime.ru/20251201/zelenskiy-865091851.html
СМИ рассказали, что устроил Зеленский перед переговорами Украины и США
СМИ рассказали, что устроил Зеленский перед переговорами Украины и США
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Отправленный в США Владимиром Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров оказался вовлеченным в коррупционный скандал, сообщает The Telegraph."Новый главный переговорщик Зеленского оказался вовлеченным в тот же коррупционный скандал, который привел к отставке Андрея Ермака, предыдущего главы киевской делегации", — говорится в публикации.26 ноября Умерова допросило НАБУ в рамках расследования, в котором упоминается соратник Зеленского Тимур Миндич.Переговоры во ФлоридеВ понедельник CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что переговоры между представителями США и Украины во Флориде не смогли привести к полному согласованию всех вопросов. По словам источника, участники обсуждения затронули самые сложные аспекты плана урегулирования, включая членство в НАТО и территориальные уступки. Он также отметил, что обсуждался сценарий, при котором Украины может быть фактически лишена возможности вступить в альянс через специальные договорённости, которые потребуют согласования между странами НАТО и Москвой.
СМИ рассказали, что устроил Зеленский перед переговорами Украины и США
