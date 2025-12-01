Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.12.2025
На Западе раскритиковали Зеленского за дерзкий шаг в отношении России
На Западе раскритиковали Зеленского за дерзкий шаг в отношении России
На Западе раскритиковали Зеленского за дерзкий шаг в отношении России - 01.12.2025, ПРАЙМ
На Западе раскритиковали Зеленского за дерзкий шаг в отношении России
Лидер киевской администрации Владимир Зеленский планирует с использованием провокаций и "экотерроризма" подорвать план мирного урегулирования для Украины,... | 01.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Лидер киевской администрации Владимир Зеленский планирует с использованием провокаций и "экотерроризма" подорвать план мирного урегулирования для Украины, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X. "Пиратство и экологический терроризм Зеленского — это последняя отчаянная попытка предотвратить его собственный конец и мирный план", — заявил он.В пятницу турецкое управление мореходства проинформировало, что в 28 милях от побережья страны в Черном море возник пожар на танкере Kairos под гамбийским флагом, направлявшемся в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов команды. Пожар удалось ликвидировать только почти через двое суток. Позднее экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся нападению в 35 милях от берегов Турции. Экипаж из 20 человек решил оставаться на борту. В субботу на танкер снова было совершено нападение беспилотными морскими катерами. По информации дипломатических источников в Москве, на обоих танкерах находились граждане России, что подтвердили РИА Новости. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что к атакам Киева в Черном море причастны те же силы, которые ранее уже срывали переговорный процесс и теперь стремятся к новой вооружённой эскалации.
11:46 01.12.2025
 
На Западе раскритиковали Зеленского за дерзкий шаг в отношении России

Кошкович обвинил Зеленского в попытке сорвать мирный план атаками на танкеры в Черном море

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Лидер киевской администрации Владимир Зеленский планирует с использованием провокаций и "экотерроризма" подорвать план мирного урегулирования для Украины, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
"Пиратство и экологический терроризм Зеленского — это последняя отчаянная попытка предотвратить его собственный конец и мирный план", — заявил он.
В пятницу турецкое управление мореходства проинформировало, что в 28 милях от побережья страны в Черном море возник пожар на танкере Kairos под гамбийским флагом, направлявшемся в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов команды. Пожар удалось ликвидировать только почти через двое суток.
Позднее экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся нападению в 35 милях от берегов Турции. Экипаж из 20 человек решил оставаться на борту. В субботу на танкер снова было совершено нападение беспилотными морскими катерами.
По информации дипломатических источников в Москве, на обоих танкерах находились граждане России, что подтвердили РИА Новости.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что к атакам Киева в Черном море причастны те же силы, которые ранее уже срывали переговорный процесс и теперь стремятся к новой вооружённой эскалации.
