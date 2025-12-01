https://1prime.ru/20251201/zelenskiy-865101428.html
СМИ сообщили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому
СМИ сообщили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому
2025-12-01T17:25+0300
2025-12-01T17:25+0300
2025-12-01T17:25+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS утверждает, что правление Владимира Зеленского может потерпеть крах из-за коррупционного скандала на Украине."Киевский режим, похоже, все ближе подходит к институциональному краху", — говорится в публикации.Лейрос отмечает, что Зеленский оказался в окружении проблем как внутри страны, так и за ее пределами: недавние расследования НАБУ и САП, отставка Андрея Ермака, а также стремление европейских политиков продолжать оправдывать свою "поддержку" Украины.В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков, отметив, что эти меры были частью расследования. Согласно агентству Укринформ, ссылающемуся на НАБУ, обвинений после обысков предъявлено не было.В тот же день Зеленский заявил, что Ермак, занимавший также пост главы переговорной группы по урегулированию на Украине, подал в отставку, после чего был подписан указ о его освобождении от должности.
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
InfoBRICS: режим Зеленского рухнет из-за коррупционных расследований
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS утверждает, что правление Владимира Зеленского может потерпеть крах из-за коррупционного скандала на Украине.
"Киевский режим, похоже, все ближе подходит к институциональному краху", — говорится в публикации.
Лейрос отмечает, что Зеленский
оказался в окружении проблем как внутри страны, так и за ее пределами: недавние расследования НАБУ
и САП, отставка Андрея Ермака, а также стремление европейских политиков продолжать оправдывать свою "поддержку" Украины
.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков, отметив, что эти меры были частью расследования. Согласно агентству Укринформ, ссылающемуся на НАБУ, обвинений после обысков предъявлено не было.
В тот же день Зеленский заявил, что Ермак, занимавший также пост главы переговорной группы по урегулированию на Украине, подал в отставку, после чего был подписан указ о его освобождении от должности.
