Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/zelenskiy-865101428.html
СМИ сообщили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому
СМИ сообщили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому - 01.12.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому
Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS утверждает, что правление Владимира Зеленского может потерпеть крах из-за... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T17:25+0300
2025-12-01T17:25+0300
мировая экономика
украина
владимир зеленский
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS утверждает, что правление Владимира Зеленского может потерпеть крах из-за коррупционного скандала на Украине."Киевский режим, похоже, все ближе подходит к институциональному краху", — говорится в публикации.Лейрос отмечает, что Зеленский оказался в окружении проблем как внутри страны, так и за ее пределами: недавние расследования НАБУ и САП, отставка Андрея Ермака, а также стремление европейских политиков продолжать оправдывать свою "поддержку" Украины.В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков, отметив, что эти меры были частью расследования. Согласно агентству Укринформ, ссылающемуся на НАБУ, обвинений после обысков предъявлено не было.В тот же день Зеленский заявил, что Ермак, занимавший также пост главы переговорной группы по урегулированию на Украине, подал в отставку, после чего был подписан указ о его освобождении от должности.
https://1prime.ru/20251201/panika-865100260.html
https://1prime.ru/20251201/rossiya-865097498.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, владимир зеленский, набу
Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ
17:25 01.12.2025
 
СМИ сообщили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому

InfoBRICS: режим Зеленского рухнет из-за коррупционных расследований

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS утверждает, что правление Владимира Зеленского может потерпеть крах из-за коррупционного скандала на Украине.
"Киевский режим, похоже, все ближе подходит к институциональному краху", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали о панике союзников Киева из-за встречи Путина и Уиткоффа
17:05
Лейрос отмечает, что Зеленский оказался в окружении проблем как внутри страны, так и за ее пределами: недавние расследования НАБУ и САП, отставка Андрея Ермака, а также стремление европейских политиков продолжать оправдывать свою "поддержку" Украины.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков, отметив, что эти меры были частью расследования. Согласно агентству Укринформ, ссылающемуся на НАБУ, обвинений после обысков предъявлено не было.
В тот же день Зеленский заявил, что Ермак, занимавший также пост главы переговорной группы по урегулированию на Украине, подал в отставку, после чего был подписан указ о его освобождении от должности.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
"На маленькие государства". На Западе сделали громкое заявление о России
15:33
 
Мировая экономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала