https://1prime.ru/20251201/zoloto-865087719.html

Золото дорожает на заявлениях ФРС США

Золото дорожает на заявлениях ФРС США - 01.12.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает на заявлениях ФРС США

Стоимость золота растет в понедельник утром на фоне "голубиных" заявлений членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые усилили... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T09:47+0300

2025-12-01T09:47+0300

2025-12-01T09:47+0300

рынок

мировая экономика

сша

нью-йорк

comex

conference board

федрезерв

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник утром на фоне "голубиных" заявлений членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые усилили ожидания смягчения политики регулятора на ближайшем заседании в декабре, следует из данных торгов и комментария аналитиков. По состоянию на 9.38 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, - до 4 263,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,35% - до 56,645 доллара за унцию, ранее в ходе торгов котировки достигли нового рекорда в 57,815 доллара. Согласно данным аналитиков агентства Рейтер, недавние "голубиные" заявления члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофера Уоллера и президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса, а также более слабые статданные по США усилили ожидания того, что регулятор смягчит политику в декабре. Более слабыми данными для аналитиков при их прогнозах могли стать объем розничных продаж и индекс доверия потребителей в США. Так, объем розничных продаж в Штатах в сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с августом при прогнозе в 0,4%, а индекс доверия потребителей в ноябре сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Ближайшее заседание Федрезерва пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87,6% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне в 3,75-4%.

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мировая экономика, сша, нью-йорк, comex, conference board, федрезерв