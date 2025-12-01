Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на заявлениях ФРС США - 01.12.2025
Золото дорожает на заявлениях ФРС США
01.12.2025
Золото дорожает на заявлениях ФРС США
Стоимость золота растет в понедельник утром на фоне "голубиных" заявлений членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые усилили... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T09:47+0300
2025-12-01T09:47+0300
рынок
мировая экономика
сша
нью-йорк
comex
conference board
федрезерв
сша
нью-йорк
Новости
рынок, мировая экономика, сша, нью-йорк, comex, conference board, федрезерв
Рынок, Мировая экономика, США, Нью-Йорк, Comex, Conference Board, Федрезерв
09:47 01.12.2025
 
Золото дорожает на заявлениях ФРС США

Золото дорожает на ожиданиях смягчения политики ФРС США на ближайшем заседании в декабре

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник утром на фоне "голубиных" заявлений членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые усилили ожидания смягчения политики регулятора на ближайшем заседании в декабре, следует из данных торгов и комментария аналитиков.
По состоянию на 9.38 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, - до 4 263,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,35% - до 56,645 доллара за унцию, ранее в ходе торгов котировки достигли нового рекорда в 57,815 доллара.
Согласно данным аналитиков агентства Рейтер, недавние "голубиные" заявления члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофера Уоллера и президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса, а также более слабые статданные по США усилили ожидания того, что регулятор смягчит политику в декабре.
Более слабыми данными для аналитиков при их прогнозах могли стать объем розничных продаж и индекс доверия потребителей в США. Так, объем розничных продаж в Штатах в сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с августом при прогнозе в 0,4%, а индекс доверия потребителей в ноябре сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Ближайшее заседание Федрезерва пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87,6% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне в 3,75-4%.
 
РынокМировая экономикаСШАНью-ЙоркComexConference BoardФедрезерв
 
 
