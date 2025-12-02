https://1prime.ru/20251202/agroeksport-865123848.html
В "Агроэкспорте" дали прогноз по увеличению экспорта растительного масла
В "Агроэкспорте" дали прогноз по увеличению экспорта растительного масла - 02.12.2025, ПРАЙМ
В "Агроэкспорте" дали прогноз по увеличению экспорта растительного масла
Россия по итогам сезона 2025-2026 годов нарастит экспорт растительных масел на 18% в годовом выражении благодаря высокому урожаю масличных культур в 2025 году,... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T11:50+0300
2025-12-02T11:50+0300
2025-12-02T11:50+0300
экономика
бизнес
россия
китай
индия
иран
масложировой союз
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862782925_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5862f28c135f848e8d6415d4db0d25e.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия по итогам сезона 2025-2026 годов нарастит экспорт растительных масел на 18% в годовом выражении благодаря высокому урожаю масличных культур в 2025 году, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт." "В сезоне 2025/26 объем экспорта растительных масел прибавит 18% год к году. Такой прогноз дал Масложировой союз на основе высокого урожая масличных культур в 2025 году", - говорится в сообщении. "В сезоне 2025/26 ожидаем очередные рекорды по рапсу и сое, а по подсолнечнику рассчитываем выйти на уровень прошлогодних показателей", - сказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, его слова привели в сообщении. По словам Мальцева, в этом году Россия ожидает урожай рапса свыше 6 миллионов тонн, производство масла составит более 2 миллионов тонн, из которых 95% отправится на экспорт, в большей части в Китай. В сезоне 2024-2025 годов Россия стала крупнейшим экспортером подсолнечного масла, поставив на зарубежные рынки почти 5,2 миллиона тонн, указывается в сообщении. Всего за сельхозсезон 2024-2025 годов Россия экспортировала почти 7,22 миллиона тонн растительных масел. В тройку крупнейших стран-импортеров вошли Индия, Китай и Иран.
https://1prime.ru/20251125/poshlina-864935184.html
китай
индия
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862782925_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_65d1832e3044862292cacd95c5aeb386.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, индия, иран, масложировой союз, агроэкспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ИРАН, Масложировой союз, Агроэкспорт
В "Агроэкспорте" дали прогноз по увеличению экспорта растительного масла
"Агроэкспорт": Россия нарастит экспорт растительных масел на 18%