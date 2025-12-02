https://1prime.ru/20251202/agroeksport-865123848.html

В "Агроэкспорте" дали прогноз по увеличению экспорта растительного масла

02.12.2025

В "Агроэкспорте" дали прогноз по увеличению экспорта растительного масла

Россия по итогам сезона 2025-2026 годов нарастит экспорт растительных масел на 18% в годовом выражении благодаря высокому урожаю масличных культур в 2025 году,... | 02.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия по итогам сезона 2025-2026 годов нарастит экспорт растительных масел на 18% в годовом выражении благодаря высокому урожаю масличных культур в 2025 году, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт." "В сезоне 2025/26 объем экспорта растительных масел прибавит 18% год к году. Такой прогноз дал Масложировой союз на основе высокого урожая масличных культур в 2025 году", - говорится в сообщении. "В сезоне 2025/26 ожидаем очередные рекорды по рапсу и сое, а по подсолнечнику рассчитываем выйти на уровень прошлогодних показателей", - сказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, его слова привели в сообщении. По словам Мальцева, в этом году Россия ожидает урожай рапса свыше 6 миллионов тонн, производство масла составит более 2 миллионов тонн, из которых 95% отправится на экспорт, в большей части в Китай. В сезоне 2024-2025 годов Россия стала крупнейшим экспортером подсолнечного масла, поставив на зарубежные рынки почти 5,2 миллиона тонн, указывается в сообщении. Всего за сельхозсезон 2024-2025 годов Россия экспортировала почти 7,22 миллиона тонн растительных масел. В тройку крупнейших стран-импортеров вошли Индия, Китай и Иран.

