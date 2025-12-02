https://1prime.ru/20251202/analitiki-865133768.html

Аналитики рассказали, когда ЦБ ослабит поддержку курса рубля

Аналитики рассказали, когда ЦБ ослабит поддержку курса рубля

2025-12-02T16:26+0300

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Банк России нарастит продажу валюты на рынке в декабре в рамках работы с Фондом национального благосостояния (ФНБ), но сократит в январе, уменьшив поддержку курсу рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Минфин РФ в среду объявит новые параметры операций на валютном рынке на декабрь – начало января. Пока, по 4 декабря, ведомство продает валюты и золота по бюджетному правилу в эквиваленте 0,1 миллиарда рублей в день. При этом ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день. То есть суммарная дневная продажа сейчас в среднем чуть больше 9 миллиардов. В ноябре Минфин, вероятно, получил близкий к базовому объем нефтегазовых доходов, но в декабре из-за расширения отклонения цены российской нефти от эталонных сортов разница между фактическими и базовыми нефтегазовыми доходами будет весьма значительной, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Таким образом, продажи валюты и золота Минфином могут увеличиться до 124 миллиардов рублей, или 5,6 миллиарда в день", - оценивает он. То есть ЦБ будет ежедневно продавать валюты на 14,54 миллиарда рублей (прирост на 61%). Минфин в декабре-январе будет продавать валюту при дальнейшем снижении нефтяных цен, хотя в последнее время такие прогнозы стали ещё более неопределённы, чем обычно, также считает управляющий директор по макроэкономическому анализу Альфа-банка Олег Кузьмин. "При этом Банк России продолжит продавать юани на рынке в значительных объёмах, превышающих эквивалент 100 миллионов долларов в день", - добавляет он. Впрочем, Кузьмин называет декабрь последним периодом столь щедрых операций, поскольку уже с середины января значительная часть продаж, связанная с внеплановым расходованием средств ФНБ за 2024 год, уйдет (в эквиваленте примерно 60 миллионов долларов в день). "Это сократит общие продажи валюты примерно вдвое, при прочих равных условиях, и должно будет снизить поддержку рублю - интервенции из-за отражения внеплановых расходов ФНБ и инвестиций ФНБ никак нельзя назвать нейтральными для рубля, они заметно поддерживают и без того крепкую нацвалюту РФ", - резюмирует эксперт. В бюджете следующего года цена российской нефти окажется примерно на 10% ниже, чем заложено в бюджет; курс рубля – несколько крепче, чем в бюджете; добыча нефти – чуть больше, чем в бюджете, оценивает Вайсберг. "В результате объем нефтегазовых доходов, вероятно, сложится на 600-650 миллиардов рублей меньше базового уровня", - заключает он.

