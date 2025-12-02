https://1prime.ru/20251202/arktika-865112371.html

Перспективы развития Арктики обсудят на форуме в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Перспективы развития Арктики до 2050 года, в том числе реализация мастер-планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны, решение кадрового дефицита и создание Трансарктического транспортного коридора, будут обсуждаться на предстоящем 9-10 декабря в Санкт-Петербурге XV Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" имени А. Н. Чилингарова, сообщил в интервью РИА Новости президент "Ассоциации полярников" РФ (АСПОЛ) Михаил Слипенчук. "По сути, предстоящий юбилейный форум - это масштабная стратегическая дискуссия, где будущее Арктики будет формироваться в реальном времени. В программе запланировано более 40 сессий, каждая из которых посвящена критически важным вопросам. Центральными событиями станут два пленарных заседания: "Арктика - 2050: будущее начинается сегодня", где мы обсудим, какой будет Арктика в 2050 году, какие решения и действия необходимо предпринять нам всем уже сегодня, чтобы арктическая мечта стала реальностью; и региональное пленарное заседание "Арктика для России - Россия для Арктики", которое посвящено уникальным механизмам развития всех регионов и открывающимся возможностям для всей страны по участию в арктических проектах", - сказал агентству Слипенчук. По словам президента "Ассоциации полярников", сквозь все обсуждения красной нитью пройдут несколько ключевых тем: реализация долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны (мастер-планов), решение кадрового дефицита и развитие арктического просвещения, создание Трансарктического транспортного коридора. Слипенчук отметил новшества, которыми будет отмечена программа предстоящего форума. "Например, молодежная сессия "Арктика - твой вектор роста", где студенты смогут в формате живого диалога напрямую задать вопросы о карьерных возможностях представителям арктических властей и работодателей. Молодежной площадкой форума вновь станет просветительский профориентационный проект "Встреча поколений". Школьники получат уникальную возможность напрямую пообщаться с представителями арктических профессий, ветеранами-полярниками и молодыми исследователями, перенимая их опыт и современные знания. Через интерактивные форматы и разбор реальных кейсов мы стремимся зажечь у ребят интерес к арктическим проектам и профессиям будущего", - поделился собеседник агентства. Таким образом, форум соберет воедино все направления: от глобальных стратегий до конкретных инструментов их реализации, создавая целостную картину будущего Арктики и план действий для ее достижения, подчеркнул Слипенчук. Форум "Арктика: настоящее и будущее", организованный АСПОЛ, как ожидается, соберет более 2 тысяч человек из России и других государств. Деловая программа форума ориентирована на содействие реализации национальных целей России в Арктике. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полностью текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

