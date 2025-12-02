Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в основном растут на ряде факторов - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/atr--865117187.html
Фондовые индексы АТР в основном растут на ряде факторов
Фондовые индексы АТР в основном растут на ряде факторов - 02.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут на ряде факторов
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут на ряде факторов, включая надежды на снижение учетной... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T08:28+0300
2025-12-02T08:28+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
nikkei 225
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут на ряде факторов, включая надежды на снижение учетной ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. На 7.40 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,55% - до 3 892,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,72%, до 2 461,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,07% - до 26 052 пунктов. Австралийский S&amp;P/ASX 200 поднимался на 0,22% - до 8 583,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,19%, до 49 397,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,84%, до 3 992,47 пункта. Мировые инвесторы, в частности, продолжают оценивать перспективы снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе. "Учитывая, что ФРС США намерена, возможно, провести еще одно снижение учетной ставки, а правительства крупных стран придерживаются фискальной политики, которая в большей степени направлена на экономический рост, чем ожидалось, мы считаем, что макроэкономическая среда в мире останется благоприятной для рисковых настроений инвесторов", - прокомментировал агентству Блумберг старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хоминь Ли (Homin Lee). Инвесторы также обращают внимание и на корпоративные новости. Акции японской технологической компании Fanuc растут примерно на 7,4% после сообщений о сотрудничестве с американской Nvidia в области автоматизации производства с помощью искусственного интеллекта.
https://1prime.ru/20251121/tayvan-864801074.html
сша
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:1560:1170_1920x0_80_0_0_300bdefc5ea138c630e3f61741b32b0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nikkei 225
08:28 02.12.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном растут на ряде факторов

Биржи АТР преимущественно растут на ожиданиях снижения учетной ставки ФРС США

© AFP / Johannes EiseleЗдание Шанхайской фондовой биржи
Здание Шанхайской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Здание Шанхайской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Johannes Eisele
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут на ряде факторов, включая надежды на снижение учетной ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
На 7.40 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,55% - до 3 892,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,72%, до 2 461,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,07% - до 26 052 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,22% - до 8 583,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,19%, до 49 397,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,84%, до 3 992,47 пункта.
Мировые инвесторы, в частности, продолжают оценивать перспективы снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе.
"Учитывая, что ФРС США намерена, возможно, провести еще одно снижение учетной ставки, а правительства крупных стран придерживаются фискальной политики, которая в большей степени направлена на экономический рост, чем ожидалось, мы считаем, что макроэкономическая среда в мире останется благоприятной для рисковых настроений инвесторов", - прокомментировал агентству Блумберг старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хоминь Ли (Homin Lee).
Инвесторы также обращают внимание и на корпоративные новости. Акции японской технологической компании Fanuc растут примерно на 7,4% после сообщений о сотрудничестве с американской Nvidia в области автоматизации производства с помощью искусственного интеллекта.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Тайвань снял ограничения на импорт продуктов из Японии
21 ноября, 17:27
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШААзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexNikkei 225
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала