Фондовые индексы АТР в основном растут на ряде факторов

Биржи АТР преимущественно растут на ожиданиях снижения учетной ставки ФРС США
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут на ряде факторов, включая надежды на снижение учетной ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
На 7.40 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,55% - до 3 892,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,72%, до 2 461,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,07% - до 26 052 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,22% - до 8 583,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,19%, до 49 397,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,84%, до 3 992,47 пункта.
Мировые инвесторы, в частности, продолжают оценивать перспективы снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе.
"Учитывая, что ФРС США намерена, возможно, провести еще одно снижение учетной ставки, а правительства крупных стран придерживаются фискальной политики, которая в большей степени направлена на экономический рост, чем ожидалось, мы считаем, что макроэкономическая среда в мире останется благоприятной для рисковых настроений инвесторов", - прокомментировал агентству Блумберг старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хоминь Ли (Homin Lee).
Инвесторы также обращают внимание и на корпоративные новости. Акции японской технологической компании Fanuc растут примерно на 7,4% после сообщений о сотрудничестве с американской Nvidia в области автоматизации производства с помощью искусственного интеллекта.