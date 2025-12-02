https://1prime.ru/20251202/bks--865120814.html

БКС обменяет замороженные у физлиц иностранные бумаги на акции Сбербанка

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. БКС до 21 декабря собирает заявки клиентов-физлиц на участие в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг на акции Сбербанка, сообщила брокерская компания. Исходя из размещенной на сайте "Информации об условиях участия в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг на акции Сбербанка", принять участие в нем могут клиенты-физические лица, являющиеся резидентами РФ, которые держали иностранные ценные бумаги, участвующие в обмене, в ООО "Компания БКС" по состоянию на 17 ноября 2022 года и владели ими на 2 июня 2022 года. Клиенты с индивидуальными инвестсчетами (ИИС) также могут принять участие в обмене, уточняет БКС. "В обмене участвуют заблокированные иностранные ценные бумаги с хранением по цепочке СПБ – НРД – Euroclear (в брокерском отчете место хранения: блокированный раздел (СПБ Банк))... Согласие на обработку персональных данных и их передачу третьим лицам, а также поручение, будут доступны к подписанию в период с 1 декабря по 21 декабря 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Со списком иностранных ценных бумаг, участвующих в обмене, можно ознакомиться на сайте БКС. Полученные акции Сбербанка будут зачислены на брокерский счет клиента на торговый раздел и их можно будет продать на бирже в стандартном порядке, пояснил брокер. В начале октября в СМИ появились сообщения о частной инициативе брокеров по обмену заблокированных активов. Уполномоченная правительством РФ компания "Инвестиционная палата" в 2024 году провела две волны выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг граждан РФ. В ходе них нерезиденты выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на сумму 10,64 миллиарда рублей. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

