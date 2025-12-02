https://1prime.ru/20251202/bolgarija-865109506.html

В Болгарии десятки тысяч человек вышли на протесты

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Десятки тысяч человек в понедельник вышли на протесты в Болгарии на фоне принятия закона о бюджете, передает агентство БТА. "Десятки тысяч граждан вышли в понедельник на улицы Софии и крупных региональных центров Болгарии, чтобы выразить протест против принятия законопроекта о государственном бюджете на 2026 год", - говорится в материале агентства. Отмечается, что в столице люди собрались у здания парламента. В районе усилено присутствие полиции, дорожное движение перекрыто. Агентство сообщает, что протест организован партией "Продолжаем перемены". В среду в Софии был организован схожий протест на фоне принятия закона о бюджете. Позднее агентство Novinite сообщило, что болгарское правительство приняло решение отозвать из парламента проект госбюджета на 2026 год после протестов. По информации агентства, лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), экс-премьер Бойко Борисов не уточнил, какие именно изменения будут внесены в документ, но отметил, что процесс пересмотра начнётся немедленно.

общество , болгария