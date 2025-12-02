Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Болгарии десятки тысяч человек вышли на протесты - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/bolgarija-865109506.html
В Болгарии десятки тысяч человек вышли на протесты
В Болгарии десятки тысяч человек вышли на протесты - 02.12.2025, ПРАЙМ
В Болгарии десятки тысяч человек вышли на протесты
Десятки тысяч человек в понедельник вышли на протесты в Болгарии на фоне принятия закона о бюджете, передает агентство БТА. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T00:30+0300
2025-12-02T00:30+0300
общество
болгария
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865109506.jpg?1764624620
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Десятки тысяч человек в понедельник вышли на протесты в Болгарии на фоне принятия закона о бюджете, передает агентство БТА. "Десятки тысяч граждан вышли в понедельник на улицы Софии и крупных региональных центров Болгарии, чтобы выразить протест против принятия законопроекта о государственном бюджете на 2026 год", - говорится в материале агентства. Отмечается, что в столице люди собрались у здания парламента. В районе усилено присутствие полиции, дорожное движение перекрыто. Агентство сообщает, что протест организован партией "Продолжаем перемены". В среду в Софии был организован схожий протест на фоне принятия закона о бюджете. Позднее агентство Novinite сообщило, что болгарское правительство приняло решение отозвать из парламента проект госбюджета на 2026 год после протестов. По информации агентства, лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), экс-премьер Бойко Борисов не уточнил, какие именно изменения будут внесены в документ, но отметил, что процесс пересмотра начнётся немедленно.
болгария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , болгария
Общество , БОЛГАРИЯ
00:30 02.12.2025
 
В Болгарии десятки тысяч человек вышли на протесты

БТА: десятки тысяч человек вышли на протесты в Болгарии из-за принятия закона о бюджете

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Десятки тысяч человек в понедельник вышли на протесты в Болгарии на фоне принятия закона о бюджете, передает агентство БТА.
"Десятки тысяч граждан вышли в понедельник на улицы Софии и крупных региональных центров Болгарии, чтобы выразить протест против принятия законопроекта о государственном бюджете на 2026 год", - говорится в материале агентства.
Отмечается, что в столице люди собрались у здания парламента. В районе усилено присутствие полиции, дорожное движение перекрыто.
Агентство сообщает, что протест организован партией "Продолжаем перемены".
В среду в Софии был организован схожий протест на фоне принятия закона о бюджете. Позднее агентство Novinite сообщило, что болгарское правительство приняло решение отозвать из парламента проект госбюджета на 2026 год после протестов. По информации агентства, лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), экс-премьер Бойко Борисов не уточнил, какие именно изменения будут внесены в документ, но отметил, что процесс пересмотра начнётся немедленно.
 
ОбществоБОЛГАРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала