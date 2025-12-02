https://1prime.ru/20251202/chernobyl-865133404.html

В Чернобыле была обнаружена новая форма жизни

В Чернобыле была обнаружена новая форма жизни - 02.12.2025, ПРАЙМ

В Чернобыле была обнаружена новая форма жизни

В разрушенном энергоблоке в Чернобыле был обнаружен черный гриб, который использует радиацию в качестве источника питания, сообщает ScienceAlert.

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. В разрушенном энергоблоке в Чернобыле был обнаружен черный гриб, который использует радиацию в качестве источника питания, сообщает ScienceAlert. "Этот гриб называется Cladosporium sphaerospermum, и некоторые ученые полагают, что его темный пигмент — меланин — позволяет ему использовать ионизирующее излучение, как растения питаются от света для фотосинтеза", — написал автор.Согласно данным ScienceAlert, ученые взяли образцы гриба из зон с сильно повышенным уровнем радиации. Исследования показали, что под воздействием радиации гриб не только способен выживать, но и ускоряет свой рост. Такая необычная реакция на радиацию, несвойственная обычным живым организмам, может объяснять его способность существовать в условиях, которые для других форм жизни являются смертельными. Этот процесс назван радиосинтезом, но, как отмечается в статье, точные механизмы его работы пока остаются неясными. В октябре портал Daily Mail со ссылкой на американскую некоммерческую организацию "Собаки Чернобыля" сообщил, что в этом районе были замечены собаки с необычным синим окрасом. По мнению зооволонтеров, это может быть результатом воздействия химических веществ.

