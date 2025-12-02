Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Чернобыле была обнаружена новая форма жизни - 02.12.2025
В Чернобыле была обнаружена новая форма жизни
В Чернобыле была обнаружена новая форма жизни - 02.12.2025, ПРАЙМ
В Чернобыле была обнаружена новая форма жизни
В разрушенном энергоблоке в Чернобыле был обнаружен черный гриб, который использует радиацию в качестве источника питания, сообщает ScienceAlert. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T16:05+0300
2025-12-02T16:05+0300
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. В разрушенном энергоблоке в Чернобыле был обнаружен черный гриб, который использует радиацию в качестве источника питания, сообщает ScienceAlert. "Этот гриб называется Cladosporium sphaerospermum, и некоторые ученые полагают, что его темный пигмент — меланин — позволяет ему использовать ионизирующее излучение, как растения питаются от света для фотосинтеза", — написал автор.Согласно данным ScienceAlert, ученые взяли образцы гриба из зон с сильно повышенным уровнем радиации. Исследования показали, что под воздействием радиации гриб не только способен выживать, но и ускоряет свой рост. Такая необычная реакция на радиацию, несвойственная обычным живым организмам, может объяснять его способность существовать в условиях, которые для других форм жизни являются смертельными. Этот процесс назван радиосинтезом, но, как отмечается в статье, точные механизмы его работы пока остаются неясными. В октябре портал Daily Mail со ссылкой на американскую некоммерческую организацию "Собаки Чернобыля" сообщил, что в этом районе были замечены собаки с необычным синим окрасом. По мнению зооволонтеров, это может быть результатом воздействия химических веществ.
Чернобыль
16:05 02.12.2025
 
В Чернобыле была обнаружена новая форма жизни

ScienceAlert: в Чернобыле обнаружили гриб, который питается радиацией

© РИА Новости . Сергей Старостенко
Вид на саркофаг, укрывающий 4-й блок Чернобыльской атомной электростанции.
Вид на саркофаг, укрывающий 4-й блок Чернобыльской атомной электростанции. - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Вид на саркофаг, укрывающий 4-й блок Чернобыльской атомной электростанции.. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Старостенко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. В разрушенном энергоблоке в Чернобыле был обнаружен черный гриб, который использует радиацию в качестве источника питания, сообщает ScienceAlert.
"Этот гриб называется Cladosporium sphaerospermum, и некоторые ученые полагают, что его темный пигмент — меланин — позволяет ему использовать ионизирующее излучение, как растения питаются от света для фотосинтеза", — написал автор.
Согласно данным ScienceAlert, ученые взяли образцы гриба из зон с сильно повышенным уровнем радиации. Исследования показали, что под воздействием радиации гриб не только способен выживать, но и ускоряет свой рост.
Такая необычная реакция на радиацию, несвойственная обычным живым организмам, может объяснять его способность существовать в условиях, которые для других форм жизни являются смертельными.
Этот процесс назван радиосинтезом, но, как отмечается в статье, точные механизмы его работы пока остаются неясными.
В октябре портал Daily Mail со ссылкой на американскую некоммерческую организацию "Собаки Чернобыля" сообщил, что в этом районе были замечены собаки с необычным синим окрасом. По мнению зооволонтеров, это может быть результатом воздействия химических веществ.
Чернобыль
 
 
