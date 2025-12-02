https://1prime.ru/20251202/chernyshenko-865118564.html

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России - 02.12.2025, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Число турпоездок по России за 10 месяцев 2025 года выросло на 4,8% и достигло 76,2 миллиона, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T09:02+0300

2025-12-02T09:02+0300

2025-12-02T09:02+0300

экономика

бизнес

туризм

россия

северо-запад

москва

краснодарский край

дмитрий чернышенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865118262_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_ec4e6e3952344117aedbece64ec4cccb.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Число турпоездок по России за 10 месяцев 2025 года выросло на 4,8% и достигло 76,2 миллиона, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. "За 10 месяцев - с января по октябрь текущего года - число турпоездок по стране достигло 76,2 миллиона. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад нашей страны", - сказал Чернышенко, которого цитирует его аппарат. Он добавил, что положительная динамика по турпотоку сохраняется пятый год. А прошлый год и вовсе стал рекордным по числу туристических поездок по России - их число составило 90 миллионов. В аппарате вице-премьера отметили, что за 10 месяцев традиционно наибольшее количество туристических поездок приняли: Москва (10,3 миллиона), Краснодарский край (8,3 миллиона) и Санкт-Петербург (6 миллиона). В десятку лидеров также вошли Московская область (4,7 миллиона), Татарстан (2,4 миллиона), Крым (2,2 миллиона), Свердловская область (1,7 миллиона), Ставропольский край (1,5 миллиона), Тюменская (1,5 миллиона) и Ростовская области (1,5 миллиона).

https://1prime.ru/20250910/chernyshenko-862059041.html

северо-запад

москва

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, северо-запад, москва, краснодарский край, дмитрий чернышенко