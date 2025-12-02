Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России
2025-12-02T09:02+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
северо-запад
москва
краснодарский край
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865118262_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_ec4e6e3952344117aedbece64ec4cccb.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Число турпоездок по России за 10 месяцев 2025 года выросло на 4,8% и достигло 76,2 миллиона, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. "За 10 месяцев - с января по октябрь текущего года - число турпоездок по стране достигло 76,2 миллиона. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад нашей страны", - сказал Чернышенко, которого цитирует его аппарат. Он добавил, что положительная динамика по турпотоку сохраняется пятый год. А прошлый год и вовсе стал рекордным по числу туристических поездок по России - их число составило 90 миллионов. В аппарате вице-премьера отметили, что за 10 месяцев традиционно наибольшее количество туристических поездок приняли: Москва (10,3 миллиона), Краснодарский край (8,3 миллиона) и Санкт-Петербург (6 миллиона). В десятку лидеров также вошли Московская область (4,7 миллиона), Татарстан (2,4 миллиона), Крым (2,2 миллиона), Свердловская область (1,7 миллиона), Ставропольский край (1,5 миллиона), Тюменская (1,5 миллиона) и Ростовская области (1,5 миллиона).
бизнес, туризм, россия, северо-запад, москва, краснодарский край, дмитрий чернышенко
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Северо-Запад, МОСКВА, Краснодарский край, Дмитрий Чернышенко
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Число турпоездок по России за 10 месяцев 2025 года выросло на 4,8% и достигло 76,2 миллиона, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"За 10 месяцев - с января по октябрь текущего года - число турпоездок по стране достигло 76,2 миллиона. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад нашей страны", - сказал Чернышенко, которого цитирует его аппарат.
Он добавил, что положительная динамика по турпотоку сохраняется пятый год. А прошлый год и вовсе стал рекордным по числу туристических поездок по России - их число составило 90 миллионов.
В аппарате вице-премьера отметили, что за 10 месяцев традиционно наибольшее количество туристических поездок приняли: Москва (10,3 миллиона), Краснодарский край (8,3 миллиона) и Санкт-Петербург (6 миллиона).
В десятку лидеров также вошли Московская область (4,7 миллиона), Татарстан (2,4 миллиона), Крым (2,2 миллиона), Свердловская область (1,7 миллиона), Ставропольский край (1,5 миллиона), Тюменская (1,5 миллиона) и Ростовская области (1,5 миллиона).
