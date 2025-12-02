Пользователи ChatGPT сообщают о сбоях в работе чат-бота

https://1prime.ru/20251202/chp-865145530.html
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из США сообщают о неполадках в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 22.06 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - более 5 тысяч. Также о неполадках сообщают в Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Мексике, Индии, Японии и других странах. Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта разработчика - компании OpenAI, а также веб-браузера компании, следует из данных Downdetector. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
