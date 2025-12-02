https://1prime.ru/20251202/chp-865146109.html

Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусами в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря – ПРАЙМ. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием автобусов в Арзамасском районе, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Госавтоинспекция региона сообщила о том, что во вторник в 18.37 мск на 437-й километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. 14 человек госпитализированы, один из них ребенок, троим оказана помощь на месте. "Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются. На место происшествия для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов выехал Арзамасский городской прокурор. В рамках надзорных мероприятий также будет дана оценка исполнению требований законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.

