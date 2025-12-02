Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусами в Нижегородской области - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/chp-865146109.html
Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусами в Нижегородской области
Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусами в Нижегородской области - 02.12.2025, ПРАЙМ
Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусами в Нижегородской области
Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием автобусов в Арзамасском районе, сообщает пресс-служба ведомства. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T23:27+0300
2025-12-02T23:27+0300
бизнес
общество
нижегородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/82769/98/827699865_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_44ad50f048df1bde8be90bc95e485e38.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря – ПРАЙМ. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием автобусов в Арзамасском районе, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Госавтоинспекция региона сообщила о том, что во вторник в 18.37 мск на 437-й километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. 14 человек госпитализированы, один из них ребенок, троим оказана помощь на месте. "Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются. На место происшествия для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов выехал Арзамасский городской прокурор. В рамках надзорных мероприятий также будет дана оценка исполнению требований законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250907/moskva-861926014.html
нижегородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82769/98/827699865_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_1601e42f530769199091bc77fc7ac58c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , нижегородская область
Бизнес, Общество , Нижегородская область
23:27 02.12.2025
 
Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусами в Нижегородской области

Прокуратура взяла на контроль ДТП с участием автобусов в Арзамасском районе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб прокуратуры Российской федерации
Герб прокуратуры Российской федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Герб прокуратуры Российской федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря – ПРАЙМ. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием автобусов в Арзамасском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Госавтоинспекция региона сообщила о том, что во вторник в 18.37 мск на 437-й километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. 14 человек госпитализированы, один из них ребенок, троим оказана помощь на месте.
"Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются. На место происшествия для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов выехал Арзамасский городской прокурор. В рамках надзорных мероприятий также будет дана оценка исполнению требований законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
В Москве пассажирка такси пострадала в ДТП
7 сентября, 20:30
 
БизнесОбществоНижегородская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала