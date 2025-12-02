https://1prime.ru/20251202/dtp-865146349.html

Трасса М12 работает в штатном режиме после ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек – ПРАЙМ. Трасса М12 после ДТП с автобусами работает в штатном режиме, сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков. Ранее "Автодор" сообщал, что движение на 437-м километре М-12 "Восток" в направлении Казани перекрыто из-за ДТП. "Трасса М12 работает в штатном режиме. Поврежденную технику завтра переместят", - написал Щелоков в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что из Москвы выехал транспорт за сотней пассажиров попавших в ДТП автобусов, которых уже привезли в гостиницы Арзамаса. "С гостиницы заберут и снова в путь", - добавил Щелоков. Ранее Госавтоинспекция региона сообщила, что в 18.37 мск вторника на 437-м километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. Четырнадцать человек госпитализированы, один из них ребенок, трем оказана помощь на месте.

