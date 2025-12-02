Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трасса М12 работает в штатном режиме после ДТП - 02.12.2025
Трасса М12 работает в штатном режиме после ДТП
Трасса М12 после ДТП с автобусами работает в штатном режиме, сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T23:35+0300
2025-12-02T23:35+0300
россия
казань
москва
автодор
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/47/842634738_0:22:3565:2027_1920x0_80_0_0_44558f699e773132bd62b74c243e22fd.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек – ПРАЙМ. Трасса М12 после ДТП с автобусами работает в штатном режиме, сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков. Ранее "Автодор" сообщал, что движение на 437-м километре М-12 "Восток" в направлении Казани перекрыто из-за ДТП. "Трасса М12 работает в штатном режиме. Поврежденную технику завтра переместят", - написал Щелоков в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что из Москвы выехал транспорт за сотней пассажиров попавших в ДТП автобусов, которых уже привезли в гостиницы Арзамаса. "С гостиницы заберут и снова в путь", - добавил Щелоков. Ранее Госавтоинспекция региона сообщила, что в 18.37 мск вторника на 437-м километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. Четырнадцать человек госпитализированы, один из них ребенок, трем оказана помощь на месте.
казань
москва
россия, казань, москва, автодор, общество
РОССИЯ, КАЗАНЬ, МОСКВА, Автодор, Общество
23:35 02.12.2025
 
Трасса М12 работает в штатном режиме после ДТП

Щелоков: трасса М12 работает в штатном режиме после ДТП

© РИА Новости . Нафис Сиразетдинов | Перейти в медиабанкТрасса М12
Трасса М12 - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Трасса М12. Архивное фото
© РИА Новости . Нафис Сиразетдинов
Перейти в медиабанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек – ПРАЙМ. Трасса М12 после ДТП с автобусами работает в штатном режиме, сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.
Ранее "Автодор" сообщал, что движение на 437-м километре М-12 "Восток" в направлении Казани перекрыто из-за ДТП.
"Трасса М12 работает в штатном режиме. Поврежденную технику завтра переместят", - написал Щелоков в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что из Москвы выехал транспорт за сотней пассажиров попавших в ДТП автобусов, которых уже привезли в гостиницы Арзамаса.
"С гостиницы заберут и снова в путь", - добавил Щелоков.
Ранее Госавтоинспекция региона сообщила, что в 18.37 мск вторника на 437-м километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. Четырнадцать человек госпитализированы, один из них ребенок, трем оказана помощь на месте.
