Трасса М12 работает в штатном режиме после ДТП
2025-12-02T23:35+0300
2025-12-02T23:35+0300
2025-12-02T23:35+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/47/842634738_0:22:3565:2027_1920x0_80_0_0_44558f699e773132bd62b74c243e22fd.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек – ПРАЙМ. Трасса М12 после ДТП с автобусами работает в штатном режиме, сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков. Ранее "Автодор" сообщал, что движение на 437-м километре М-12 "Восток" в направлении Казани перекрыто из-за ДТП. "Трасса М12 работает в штатном режиме. Поврежденную технику завтра переместят", - написал Щелоков в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что из Москвы выехал транспорт за сотней пассажиров попавших в ДТП автобусов, которых уже привезли в гостиницы Арзамаса. "С гостиницы заберут и снова в путь", - добавил Щелоков. Ранее Госавтоинспекция региона сообщила, что в 18.37 мск вторника на 437-м километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. Четырнадцать человек госпитализированы, один из них ребенок, трем оказана помощь на месте.
Ранее Госавтоинспекция региона сообщила, что в 18.37 мск вторника на 437-м километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. Четырнадцать человек госпитализированы, один из них ребенок, трем оказана помощь на месте.
