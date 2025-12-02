Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение на трассе между Иркутской областью и Бурятией идет без затруднений - 02.12.2025
Движение на трассе между Иркутской областью и Бурятией идет без затруднений
Движение на трассе между Иркутской областью и Бурятией идет без затруднений - 02.12.2025, ПРАЙМ
Движение на трассе между Иркутской областью и Бурятией идет без затруднений
Движение легковых автомобилей на федеральной трассе Р-258 "Байкал" между Иркутской областью и Бурятией, где накануне фиксировались 85-километровые пробки из-за... | 02.12.2025, ПРАЙМ
УЛАН-УДЭ, 2 дек - ПРАЙМ. Движение легковых автомобилей на федеральной трассе Р-258 "Байкал" между Иркутской областью и Бурятией, где накануне фиксировались 85-километровые пробки из-за непогоды, идет без затруднений, однако сложности наблюдаются для грузового транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) "Южный Байкал". В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии третьи сутки наблюдаются морозы в минус 30 градусов, снегопад, ветер, из-за которых уже вторые сутки наблюдаются 85-километровые пробки, преимущественно из грузовиков, от поселка Култук в Иркутской области до поселка Выдрино в Бурятии. Сотрудники полиции в ручном режиме регулировали движение на трассе. Кроме погоды, причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов - выезд на встречную полосу для обгона, что не позволяло спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено. "Движение определенно лучше, чем вчера. Легковой транспорт движется беспрепятственно", - отметили агентству в "Южном Байкале". При этом, по их словам, затруднение движения сохраняется для грузовых автомобилей, многие из них выезжают на полосу встречного движения и мешают движению техники. Дорожники всю ночь очищали проблемные участки на трассе - от 128-го километра (поселок Солзан, Иркутская область) до 183-го километра (поселок Выдрино, Республика Бурятия), отметили в "Южном Байкале". Техника работала в тесном взаимодействии с экипажами ГИБДД. Сейчас полотно обработано противогололедными материалами. Как рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, причиной образования многокилометровой пробки на дороге в Бурятии могли стать не только сильные морозы и выпавший снег, не исключив того, что погодные условия поспособствовали ухудшению дорожной обстановки в связи с наличием крутых подъемов и перепадов на автомобильной трассе. Во вторник сильные морозы в Бурятии станут слабее.
Движение на трассе между Иркутской областью и Бурятией идет без затруднений

УЛАН-УДЭ, 2 дек - ПРАЙМ. Движение легковых автомобилей на федеральной трассе Р-258 "Байкал" между Иркутской областью и Бурятией, где накануне фиксировались 85-километровые пробки из-за непогоды, идет без затруднений, однако сложности наблюдаются для грузового транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) "Южный Байкал".
В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии третьи сутки наблюдаются морозы в минус 30 градусов, снегопад, ветер, из-за которых уже вторые сутки наблюдаются 85-километровые пробки, преимущественно из грузовиков, от поселка Култук в Иркутской области до поселка Выдрино в Бурятии. Сотрудники полиции в ручном режиме регулировали движение на трассе. Кроме погоды, причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов - выезд на встречную полосу для обгона, что не позволяло спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено.
"Движение определенно лучше, чем вчера. Легковой транспорт движется беспрепятственно", - отметили агентству в "Южном Байкале".
При этом, по их словам, затруднение движения сохраняется для грузовых автомобилей, многие из них выезжают на полосу встречного движения и мешают движению техники. Дорожники всю ночь очищали проблемные участки на трассе - от 128-го километра (поселок Солзан, Иркутская область) до 183-го километра (поселок Выдрино, Республика Бурятия), отметили в "Южном Байкале". Техника работала в тесном взаимодействии с экипажами ГИБДД. Сейчас полотно обработано противогололедными материалами.
Как рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, причиной образования многокилометровой пробки на дороге в Бурятии могли стать не только сильные морозы и выпавший снег, не исключив того, что погодные условия поспособствовали ухудшению дорожной обстановки в связи с наличием крутых подъемов и перепадов на автомобильной трассе. Во вторник сильные морозы в Бурятии станут слабее.
 
Заголовок открываемого материала