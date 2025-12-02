https://1prime.ru/20251202/dvizhenie-865114086.html

Движение на трассе между Иркутской областью и Бурятией идет без затруднений

Добавлен пятый абзац. УЛАН-УДЭ, 2 дек - РИА Новости. Движение легковых автомобилей на федеральной трассе Р-258 "Байкал" между Иркутской областью и Бурятией, где накануне фиксировались 85-километровые пробки из-за непогоды, идет без затруднений, однако сложности наблюдаются для грузового транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) "Южный Байкал". В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии третьи сутки наблюдаются морозы в минус 30 градусов, снегопад, ветер, из-за которых уже вторые сутки наблюдаются 85-километровые пробки, преимущественно из грузовиков, от поселка Култук в Иркутской области до поселка Выдрино в Бурятии. Сотрудники полиции в ручном режиме регулировали движение на трассе. Кроме погоды, причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов - выезд на встречную полосу для обгона, что не позволяло спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено. "Движение определенно лучше, чем вчера. Легковой транспорт движется беспрепятственно", - отметили агентству в "Южном Байкале". При этом, по их словам, затруднение движения сохраняется для грузовых автомобилей, многие из них выезжают на полосу встречного движения и мешают движению техники. Дорожники всю ночь очищали проблемные участки на трассе - от 128-го километра (поселок Солзан, Иркутская область) до 183-го километра (поселок Выдрино, Республика Бурятия), отметили в "Южном Байкале". Техника работала в тесном взаимодействии с экипажами ГИБДД. Сейчас полотно обработано противогололедными материалами. На видео, представленном РИА Новости пресс-службой УПРДОР "Южный Байкал", зафиксированы несколько большегрузов, идущих на 183-м километре трассы Р-258 "Байкал" - в районе Выдрино в Бурятии. Несмотря на то, что скорость машин не такая высокая, все же видно, что движение не затруднено. На других участках скопления автомобилей не наблюдается. Как рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, причиной образования многокилометровой пробки на дороге в Бурятии могли стать не только сильные морозы и выпавший снег, не исключив того, что погодные условия поспособствовали ухудшению дорожной обстановки в связи с наличием крутых подъемов и перепадов на автомобильной трассе. Во вторник сильные морозы в Бурятии станут слабее.

