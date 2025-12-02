https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865140025.html
Путин поблагодарил иностранных участников форума "Россия зовет!"
2025-12-02T18:53+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил иностранных участников форума ВТБ "Россия зовет!" за постоянный интерес к работе с Россией. "Я хочу вас всех поблагодарить, особенно сейчас обращаюсь к нашим иностранным друзьям и коллегам, за то, что вы все здесь, проявляете интерес к работе с Россией. Я желаю вам всего самого доброго!" - сказал российский лидер на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики". Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
https://1prime.ru/20251202/putin-865138473.html
