https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865140025.html

Путин поблагодарил иностранных участников форума "Россия зовет!"

Путин поблагодарил иностранных участников форума "Россия зовет!" - 02.12.2025, ПРАЙМ

Путин поблагодарил иностранных участников форума "Россия зовет!"

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил иностранных участников форума ВТБ "Россия зовет!" за постоянный интерес к работе с Россией. | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T18:53+0300

2025-12-02T18:53+0300

2025-12-02T18:53+0300

россия

владимир путин

втб

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865138185_0:174:3259:2007_1920x0_80_0_0_b16a8ecc61348c761b5d1e4f69468d6e.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил иностранных участников форума ВТБ "Россия зовет!" за постоянный интерес к работе с Россией. "Я хочу вас всех поблагодарить, особенно сейчас обращаюсь к нашим иностранным друзьям и коллегам, за то, что вы все здесь, проявляете интерес к работе с Россией. Я желаю вам всего самого доброго!" - сказал российский лидер на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики". Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.

https://1prime.ru/20251202/putin-865138473.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, втб, мировая экономика