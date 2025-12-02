https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865140162.html

Российский рынок акций снизился за основную торговую сессию

02.12.2025

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника снизился на 0,73%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,73%, до 2 667,2 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,83%, до 1 121,32 пункта, долларовый РТС - на 0,43%, до 1 084,68 пункта.

