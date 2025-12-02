Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Работодатели смогут нанимать некоторых иностранцев без РНП - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865140488.html
Работодатели смогут нанимать некоторых иностранцев без РНП
Работодатели смогут нанимать некоторых иностранцев без РНП - 02.12.2025, ПРАЙМ
Работодатели смогут нанимать некоторых иностранцев без РНП
Работодатели смогут нанимать представляющих интерес для России иностранцев и членов их семей без разрешения на привлечение и использование иностранных... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T19:01+0300
2025-12-02T19:01+0300
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83415/21/834152181_0:218:2869:1831_1920x0_80_0_0_c231fe2e5abb29cb80bdc7528d9cd596.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Работодатели смогут нанимать представляющих интерес для России иностранцев и членов их семей без разрешения на привлечение и использование иностранных работников, следует из указа президента РФ Владимира Путина о поддержке переселения представляющих для РФ интерес иностранцев. "Работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности на территории РФ иностранных граждан, признанных представляющими интерес для РФ, и членов их семей без получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников", - говорится в документе, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Кроме того, согласно документу, указанные иностранные граждане, в свою очередь, смогут работать без необходимости получать разрешительные документы. При этом, если в момент получения вида на жительство или временное проживание иностранец устраивается на работу, в течение трех рабочих дней со дня заключения договора он обязан уведомить об этом территориальный орган МВД РФ.
https://1prime.ru/20250929/polis-862948019.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83415/21/834152181_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_5788ebc813e4915f394c79b6352c1eab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
19:01 02.12.2025
 
Работодатели смогут нанимать некоторых иностранцев без РНП

Работодатели смогут нанимать представляющих интерес для РФ иностранцев без РНП

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на жительство иностранного гражданина
Вид на жительство иностранного гражданина - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Вид на жительство иностранного гражданина. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Работодатели смогут нанимать представляющих интерес для России иностранцев и членов их семей без разрешения на привлечение и использование иностранных работников, следует из указа президента РФ Владимира Путина о поддержке переселения представляющих для РФ интерес иностранцев.
"Работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности на территории РФ иностранных граждан, признанных представляющими интерес для РФ, и членов их семей без получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников", - говорится в документе, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, согласно документу, указанные иностранные граждане, в свою очередь, смогут работать без необходимости получать разрешительные документы. При этом, если в момент получения вида на жительство или временное проживание иностранец устраивается на работу, в течение трех рабочих дней со дня заключения договора он обязан уведомить об этом территориальный орган МВД РФ.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В России предложили изменить правила выдачи полиса ОМС трудовым мигрантам
29 сентября, 13:40
 
РОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала