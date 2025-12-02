https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865141132.html

Источник: Минфин разместит ОФЗ в китайской валюте на миллиарды юаней

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минфин России разместит дебютные облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в китайской валюте, совокупно в объеме 20 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Так, объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года зафиксирован в размере 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Финальный ориентир ставки купонов составляет 6% и 7% годовых соответственно. Первоначально Минфин ориентировал инвесторов на купон по ОФЗ сроком обращения 3,2 года в диапазоне 6,25-6,5% годовых, по ОФЗ сроком обращения 7,5 лет - не выше 7,5% годовых. В ходе сбора заявок ориентиры по купону были дважды снижены. Заявки инвесторов на ОФЗ в юанях министерство собирал во вторник.

