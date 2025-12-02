Chery отзовет более двух тысяч Omoda из-за проблем с подушками безопасности

https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865141297.html
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель бренда Omoda в России "Чери Автомобили Рус" отзывает 2577 автомобилей Omoda C7 в РФ из-за риска нераскрытия подушки безопасности на руле при ДТП, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Omoda. Программа мероприятий представлена АО "Чери Автомобили Рус", - говорится в сообщении ведомства. "Отзыву подлежат 672 автомобиля Omoda C7, реализованных в период с апреля по август 2025 года с VIN-кодами согласно приложению, а также 1905 автомобилей Omoda C7, находящихся на складе с VIN-кодами согласно приложению", - добавили в Росстандарте. Там пояснили, что причиной отзыва является риск нештатного отсоединения пластиковой накладки рулевого колеса от корпуса фронтальной подушки безопасности при дорожно-транспортном происшествии, что влияет на раскрытие подушки и потенциально может нанести травму водителю и/или пассажирам. "На всех транспортных средствах будет произведена замена пластиковой накладки рулевого колеса в сборе с фронтальной подушкой безопасности... Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев",- уточняется в сообщении. Владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, уведомят представители "Чери Автомобили Рус", кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс), либо сверив VIN-код с базой данных Росстандарта.
