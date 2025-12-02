https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865143815.html
Мишустин рассказал о средствах в бюджете на научные разработки
Мишустин рассказал о средствах в бюджете на научные разработки - 02.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о средствах в бюджете на научные разработки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство предусмотрело в новом бюджете РФ более 2 триллионов рублей на научные изыскания и разработки. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T21:13+0300
2025-12-02T21:13+0300
2025-12-02T21:13+0300
технологии
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_492fafbb80841e0a716515733b0f8c65.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство предусмотрело в новом бюджете РФ более 2 триллионов рублей на научные изыскания и разработки. "Отмечу, что объем ресурсов на (научные - ред.) изыскание и разработки в России, он увеличился, достиг почти 1 триллиона 800 миллиардов рублей. В новом федеральном бюджете предусмотрели еще более 2 триллионов рублей на эти цели", - сказал Мишустин в ходе вручения премий правительства РФ в области науки и техники.
https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865141132.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_608f8567f6ba8a1b29c0ca9966eaf5bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о средствах в бюджете на научные разработки
Мишустин: в новом бюджете предусмотрено более 2 триллионов рублей на научные разработки