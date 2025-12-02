https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865143815.html

Мишустин рассказал о средствах в бюджете на научные разработки

технологии

россия

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство предусмотрело в новом бюджете РФ более 2 триллионов рублей на научные изыскания и разработки. "Отмечу, что объем ресурсов на (научные - ред.) изыскание и разработки в России, он увеличился, достиг почти 1 триллиона 800 миллиардов рублей. В новом федеральном бюджете предусмотрели еще более 2 триллионов рублей на эти цели", - сказал Мишустин в ходе вручения премий правительства РФ в области науки и техники.

рф

