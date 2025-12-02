Мишустин рассказал о средствах в бюджете на научные разработки

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство предусмотрело в новом бюджете РФ более 2 триллионов рублей на научные изыскания и разработки. "Отмечу, что объем ресурсов на (научные - ред.) изыскание и разработки в России, он увеличился, достиг почти 1 триллиона 800 миллиардов рублей. В новом федеральном бюджете предусмотрели еще более 2 триллионов рублей на эти цели", - сказал Мишустин в ходе вручения премий правительства РФ в области науки и техники.
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Дома Правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство предусмотрело в новом бюджете РФ более 2 триллионов рублей на научные изыскания и разработки.
"Отмечу, что объем ресурсов на (научные - ред.) изыскание и разработки в России, он увеличился, достиг почти 1 триллиона 800 миллиардов рублей. В новом федеральном бюджете предусмотрели еще более 2 триллионов рублей на эти цели", - сказал Мишустин в ходе вручения премий правительства РФ в области науки и техники.
