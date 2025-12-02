https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865144366.html
Силуанов заявил о высоком спросе на дебютные ОФЗ в юанях
Силуанов заявил о высоком спросе на дебютные ОФЗ в юанях - 02.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов заявил о высоком спросе на дебютные ОФЗ в юанях
Инвесторы проявили высокий спрос на дебютные облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в китайской валюте, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T21:24+0300
2025-12-02T21:24+0300
2025-12-02T21:24+0300
рынок
россия
финансы
рф
антон силуанов
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/96/841459670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da96d1d852536bbc44069bcb67702034.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Инвесторы проявили высокий спрос на дебютные облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в китайской валюте, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Спрос на дебютные государственные облигации, номинированные в китайских юанях, высокий. В ходе размещения сформировалась диверсифицированная структура покупателей. При этом институциональные инвесторы проявили больший интерес именно к долгосрочному выпуску – их доля в объеме его размещения превысила 40%", - сказал Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении министерства. Заявки инвесторов на ОФЗ в юанях министерство собирало во вторник. Общий объем размещения двух выпусков облигаций составил 20 миллиардов юаней, из которых одна половина суммы будет оплачена в китайских юанях, а другая – в эквиваленте в российских рублях. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года зафиксирован в размере 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов составляет 6% и 7% годовых соответственно. Техническое размещение облигаций и начало их обращения на Московской бирже состоится 8 декабря. По итогам сбора заявок сложилась следующая структура первичных покупателей: банки – 59,6%, управляющие компании – 19,6%, розничные инвесторы – 15,9%, инвестиционные компании – 2,7%, страховые компании – 2,2%. "Дебютное размещение полностью осуществлено на базе российской учетно-расчетной инфраструктуры, что стало важным шагом развития национального финансового рынка. Оба выпуска были и остаются доступны для приобретения всем категориям инвесторов, включая иностранных", - сказал Силуанов.
https://1prime.ru/20251202/siluanov-865131058.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/96/841459670_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb7890f2c7751f31d88c941856bea1fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, финансы, рф, антон силуанов, мировая экономика
Рынок, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Мировая экономика
Силуанов заявил о высоком спросе на дебютные ОФЗ в юанях
Силуанов: инвесторы проявили высокий спрос на дебютные ОФЗ в юанях Минфина
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Инвесторы проявили высокий спрос на дебютные облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в китайской валюте, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Спрос на дебютные государственные облигации, номинированные в китайских юанях, высокий. В ходе размещения сформировалась диверсифицированная структура покупателей. При этом институциональные инвесторы проявили больший интерес именно к долгосрочному выпуску – их доля в объеме его размещения превысила 40%", - сказал Силуанов
, чьи слова приводятся в сообщении министерства.
Заявки инвесторов на ОФЗ в юанях министерство собирало во вторник. Общий объем размещения двух выпусков облигаций составил 20 миллиардов юаней, из которых одна половина суммы будет оплачена в китайских юанях, а другая – в эквиваленте в российских рублях.
Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года зафиксирован в размере 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов.
Ставка полугодовых купонов составляет 6% и 7% годовых соответственно. Техническое размещение облигаций и начало их обращения на Московской бирже состоится 8 декабря.
По итогам сбора заявок сложилась следующая структура первичных покупателей: банки – 59,6%, управляющие компании – 19,6%, розничные инвесторы – 15,9%, инвестиционные компании – 2,7%, страховые компании – 2,2%.
"Дебютное размещение полностью осуществлено на базе российской учетно-расчетной инфраструктуры, что стало важным шагом развития национального финансового рынка. Оба выпуска были и остаются доступны для приобретения всем категориям инвесторов, включая иностранных", - сказал Силуанов.
Силуанов рассказал о вложениях россиян в программу долгосрочных сбережений