Силуанов заявил о высоком спросе на дебютные ОФЗ в юанях - 02.12.2025
Силуанов заявил о высоком спросе на дебютные ОФЗ в юанях
Силуанов заявил о высоком спросе на дебютные ОФЗ в юанях - 02.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов заявил о высоком спросе на дебютные ОФЗ в юанях
Инвесторы проявили высокий спрос на дебютные облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в китайской валюте, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 02.12.2025, ПРАЙМ
21:24 02.12.2025
 
Силуанов заявил о высоком спросе на дебютные ОФЗ в юанях

Силуанов: инвесторы проявили высокий спрос на дебютные ОФЗ в юанях Минфина

© РИА Новости . Нина Зотина
Китайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Китайские юани
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Инвесторы проявили высокий спрос на дебютные облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в китайской валюте, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Спрос на дебютные государственные облигации, номинированные в китайских юанях, высокий. В ходе размещения сформировалась диверсифицированная структура покупателей. При этом институциональные инвесторы проявили больший интерес именно к долгосрочному выпуску – их доля в объеме его размещения превысила 40%", - сказал Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении министерства.
Заявки инвесторов на ОФЗ в юанях министерство собирало во вторник. Общий объем размещения двух выпусков облигаций составил 20 миллиардов юаней, из которых одна половина суммы будет оплачена в китайских юанях, а другая – в эквиваленте в российских рублях.
Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года зафиксирован в размере 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов.
Ставка полугодовых купонов составляет 6% и 7% годовых соответственно. Техническое размещение облигаций и начало их обращения на Московской бирже состоится 8 декабря.
По итогам сбора заявок сложилась следующая структура первичных покупателей: банки – 59,6%, управляющие компании – 19,6%, розничные инвесторы – 15,9%, инвестиционные компании – 2,7%, страховые компании – 2,2%.
"Дебютное размещение полностью осуществлено на базе российской учетно-расчетной инфраструктуры, что стало важным шагом развития национального финансового рынка. Оба выпуска были и остаются доступны для приобретения всем категориям инвесторов, включая иностранных", - сказал Силуанов.
Силуанов рассказал о вложениях россиян в программу долгосрочных сбережений
