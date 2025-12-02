https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865144606.html
2025-12-02T21:53+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник растет почти на 8%, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.19 мск дорожал на 7,72% за сутки - до 91 968,06 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 7,6% - в среднем до 91 613,64 доллара. Динамика также приводится за сутки. Стоимость криптовалюты опускалась четыре предыдущие торговые сессии подряд, а только в понедельник биткоин подешевел на 4,5%.
