Стоимость биткоина во вторник растет
Стоимость биткоина во вторник растет - 02.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина во вторник растет
Стоимость биткоина во вторник растет почти на 8%, свидетельствуют данные торгов. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T21:53+0300
2025-12-02T21:53+0300
финансы
binance
coinmarketcap
мировая экономика
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник растет почти на 8%, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.19 мск дорожал на 7,72% за сутки - до 91 968,06 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 7,6% - в среднем до 91 613,64 доллара. Динамика также приводится за сутки. Стоимость криптовалюты опускалась четыре предыдущие торговые сессии подряд, а только в понедельник биткоин подешевел на 4,5%.
финансы, binance, coinmarketcap, мировая экономика
Финансы, Binance, CoinMarketCap, Мировая экономика
21:53 02.12.2025
 
Стоимость биткоина во вторник растет

Стоимость биткоина во вторник растет почти на 8%

© Unsplash/Michael FörtschБиткоин
Биткоин
Биткоин. Архивное фото
© Unsplash/Michael Förtsch
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник растет почти на 8%, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.19 мск дорожал на 7,72% за сутки - до 91 968,06 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 7,6% - в среднем до 91 613,64 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Стоимость криптовалюты опускалась четыре предыдущие торговые сессии подряд, а только в понедельник биткоин подешевел на 4,5%.
Заголовок открываемого материала