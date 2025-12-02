https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865144821.html
Цены на газ в Европе снизились на один процент
Цены на газ в Европе снизились на один процент - 02.12.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе снизились на один процент
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1% во вторник - до 335 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T22:03+0300
2025-12-02T22:03+0300
2025-12-02T22:03+0300
газ
торги
европа
нидерланды
ice
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1% во вторник - до 335 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 334,9 доллара (-1,3%). Ценовой минимум составил 330,4 доллара (-2,6%), ценовой максимум - 338,6 доллара (-0,2%). Последние фьючерсы торговали по 335,3 доллара (-1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 339,3 доллара за тысячу кубометров. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20251201/gaz-865086168.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_98:0:2403:1729_1920x0_80_0_0_e030d529e31cbb5acae3b441a22a352c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice, мировая экономика
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE, Мировая экономика
Цены на газ в Европе снизились на один процент
Биржевые цены на газ в Европе снизились до $335 за тыс кубометров
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1% во вторник - до 335 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 334,9 доллара (-1,3%). Ценовой минимум составил 330,4 доллара (-2,6%), ценовой максимум - 338,6 доллара (-0,2%). Последние фьючерсы торговали по 335,3 доллара (-1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 339,3 доллара за тысячу кубометров.
В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
США хотят вытеснить российский газ с рынка, считает турецкий политик