Трамп рассказал, сколько человек рассматривались на пост главы ФРС

ВАШИНГТОН, 2 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на пост главы ФРС рассматривались десять человек. Ранее американский президент пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале следующего года, назвав нынешнего руководителя ФРС Джерома Пауэлла "упрямым волом". "Я бы сказал, что мы, вероятно, рассмотрели человек десять, и Скотт (Бессент, глава минфина) собеседовал некоторых людей, которых я не знал, но он знал", – сказал Трамп в ходе заседания кабмина. Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.

