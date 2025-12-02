Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал, сколько человек рассматривались на пост главы ФРС - 02.12.2025
Трамп рассказал, сколько человек рассматривались на пост главы ФРС
Президент США Дональд Трамп сообщил, что на пост главы ФРС рассматривались десять человек. | 02.12.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 2 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на пост главы ФРС рассматривались десять человек.
Ранее американский президент пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале следующего года, назвав нынешнего руководителя ФРС Джерома Пауэлла "упрямым волом".
"Я бы сказал, что мы, вероятно, рассмотрели человек десять, и Скотт (Бессент, глава минфина) собеседовал некоторых людей, которых я не знал, но он знал", – сказал Трамп в ходе заседания кабмина.
Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Министр финансов США Скотт Бессент - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Бессент отказался возглавить ФРС, заявил Трамп
