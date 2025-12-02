https://1prime.ru/20251202/ekspert-865114786.html
Эксперт рассказал, почему Турция не откажется от российского газа
Эксперт рассказал, почему Турция не откажется от российского газа - 02.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, почему Турция не откажется от российского газа
Турция, несмотря на усиливающееся давление со стороны США в связи со стремлением продавать республике свой сжиженный природный газ (СПГ), будет стремиться... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T07:15+0300
2025-12-02T07:15+0300
2025-12-02T07:15+0300
энергетика
газ
экономика
турция
сша
запад
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865114786.jpg?1764648915
АНКАРА, 2 дек - ПРАЙМ. Турция, несмотря на усиливающееся давление со стороны США в связи со стремлением продавать республике свой сжиженный природный газ (СПГ), будет стремиться сохранить импорт российского газа, поскольку отказаться от него в краткосрочной перспективе невозможно, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политолог Энгин Озер.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры Трампа с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию Соединенных Штатов, подчеркнул, что Российская Федерация уважает позицию ближневосточного государства и не сомневается, что Анкара уважает свои интересы и интересы своего народа. Министр энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар 2 октября сообщил, что страна не собирается отказываться от российского газа. Озер назвал этому несколько причин.
"Во-первых, нет краткосрочной замены электроэнергии, вырабатываемой на газовых мощностях. Во-вторых, природный газ остается критически важным для крупных промышленных предприятий. Использование СПГ напрямую повысит себестоимость продукции и может вызвать негативную реакцию внутри страны", - считает аналитик.
Озер уточнил, что единственная краткосрочная альтернатива российскому газу для республики - импорт СПГ, при этом ключевые позиции на рынке занимают американские компании. Однако, по мнению эксперта, возможности существующих терминалов ограничены, а администрация Трампа "очень настойчива" в продвижении американского газа. Озер добавил, что подход США выглядит как "обновленная версия" стратегии давления, применявшейся ранее в отношениях с Турцией.
Собеседник агентства предполагает, что Турция, вероятно, будет наращивать закупки сжиженного природного газа у американских компаний, одновременно стараясь сохранить импорт российского газа на переходный период. В среднесрочной перспективе, по оценке Озера, республика может заместить поставки из Катара и Алжира американским СПГ.
Блумберг со ссылкой на неназванные источники в начале ноября передало, что Россия и Турция ведут переговоры о продлении двух крупных соглашений по поставкам трубопроводного газа с сохранением годового объема поставок на уровне около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - с турецкой государственной компанией Botas на поставку 16 миллиардов кубометров газа в год по "Голубому потоку" и на 5,75 миллиардов кубометров по "Турецкому потоку" истекает в этом году.
Согласно данным управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), доля российской нефти в импорте страны в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. Как 30 сентября рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке республики, после призыва президента США отказаться от поставок российской энергопродукции политика турецких властей осталась неизменной.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
турция
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, турция, сша, запад, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, газпром, мид рф, мид, голубой поток, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, Экономика, ТУРЦИЯ, США, ЗАПАД, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Газпром, МИД РФ, МИД, Голубой поток, Газопровод "Турецкий поток"
Эксперт рассказал, почему Турция не откажется от российского газа
Турецкий политолог Озер: Турция будет стремиться сохранить импорт российского газа
АНКАРА, 2 дек - ПРАЙМ. Турция, несмотря на усиливающееся давление со стороны США в связи со стремлением продавать республике свой сжиженный природный газ (СПГ), будет стремиться сохранить импорт российского газа, поскольку отказаться от него в краткосрочной перспективе невозможно, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политолог Энгин Озер.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры Трампа с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию Соединенных Штатов, подчеркнул, что Российская Федерация уважает позицию ближневосточного государства и не сомневается, что Анкара уважает свои интересы и интересы своего народа. Министр энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар 2 октября сообщил, что страна не собирается отказываться от российского газа. Озер назвал этому несколько причин.
"Во-первых, нет краткосрочной замены электроэнергии, вырабатываемой на газовых мощностях. Во-вторых, природный газ остается критически важным для крупных промышленных предприятий. Использование СПГ напрямую повысит себестоимость продукции и может вызвать негативную реакцию внутри страны", - считает аналитик.
Озер уточнил, что единственная краткосрочная альтернатива российскому газу для республики - импорт СПГ, при этом ключевые позиции на рынке занимают американские компании. Однако, по мнению эксперта, возможности существующих терминалов ограничены, а администрация Трампа "очень настойчива" в продвижении американского газа. Озер добавил, что подход США выглядит как "обновленная версия" стратегии давления, применявшейся ранее в отношениях с Турцией.
Собеседник агентства предполагает, что Турция, вероятно, будет наращивать закупки сжиженного природного газа у американских компаний, одновременно стараясь сохранить импорт российского газа на переходный период. В среднесрочной перспективе, по оценке Озера, республика может заместить поставки из Катара и Алжира американским СПГ.
Блумберг со ссылкой на неназванные источники в начале ноября передало, что Россия и Турция ведут переговоры о продлении двух крупных соглашений по поставкам трубопроводного газа с сохранением годового объема поставок на уровне около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - с турецкой государственной компанией Botas на поставку 16 миллиардов кубометров газа в год по "Голубому потоку" и на 5,75 миллиардов кубометров по "Турецкому потоку" истекает в этом году.
Согласно данным управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), доля российской нефти в импорте страны в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. Как 30 сентября рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке республики, после призыва президента США отказаться от поставок российской энергопродукции политика турецких властей осталась неизменной.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.