Эксперт рассказал, почему Турция не откажется от российского газа - 02.12.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 2 дек - ПРАЙМ. Турция, несмотря на усиливающееся давление со стороны США в связи со стремлением продавать республике свой сжиженный природный газ (СПГ), будет стремиться сохранить импорт российского газа, поскольку отказаться от него в краткосрочной перспективе невозможно, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политолог Энгин Озер. Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры Трампа с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию Соединенных Штатов, подчеркнул, что Российская Федерация уважает позицию ближневосточного государства и не сомневается, что Анкара уважает свои интересы и интересы своего народа. Министр энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар 2 октября сообщил, что страна не собирается отказываться от российского газа. Озер назвал этому несколько причин. "Во-первых, нет краткосрочной замены электроэнергии, вырабатываемой на газовых мощностях. Во-вторых, природный газ остается критически важным для крупных промышленных предприятий. Использование СПГ напрямую повысит себестоимость продукции и может вызвать негативную реакцию внутри страны", - считает аналитик. Озер уточнил, что единственная краткосрочная альтернатива российскому газу для республики - импорт СПГ, при этом ключевые позиции на рынке занимают американские компании. Однако, по мнению эксперта, возможности существующих терминалов ограничены, а администрация Трампа "очень настойчива" в продвижении американского газа. Озер добавил, что подход США выглядит как "обновленная версия" стратегии давления, применявшейся ранее в отношениях с Турцией. Собеседник агентства предполагает, что Турция, вероятно, будет наращивать закупки сжиженного природного газа у американских компаний, одновременно стараясь сохранить импорт российского газа на переходный период. В среднесрочной перспективе, по оценке Озера, республика может заместить поставки из Катара и Алжира американским СПГ. Блумберг со ссылкой на неназванные источники в начале ноября передало, что Россия и Турция ведут переговоры о продлении двух крупных соглашений по поставкам трубопроводного газа с сохранением годового объема поставок на уровне около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - с турецкой государственной компанией Botas на поставку 16 миллиардов кубометров газа в год по "Голубому потоку" и на 5,75 миллиардов кубометров по "Турецкому потоку" истекает в этом году. Согласно данным управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), доля российской нефти в импорте страны в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. Как 30 сентября рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке республики, после призыва президента США отказаться от поставок российской энергопродукции политика турецких властей осталась неизменной. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
07:15 02.12.2025
 
Эксперт рассказал, почему Турция не откажется от российского газа

Турецкий политолог Озер: Турция будет стремиться сохранить импорт российского газа

АНКАРА, 2 дек - ПРАЙМ. Турция, несмотря на усиливающееся давление со стороны США в связи со стремлением продавать республике свой сжиженный природный газ (СПГ), будет стремиться сохранить импорт российского газа, поскольку отказаться от него в краткосрочной перспективе невозможно, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политолог Энгин Озер.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры Трампа с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию Соединенных Штатов, подчеркнул, что Российская Федерация уважает позицию ближневосточного государства и не сомневается, что Анкара уважает свои интересы и интересы своего народа. Министр энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар 2 октября сообщил, что страна не собирается отказываться от российского газа. Озер назвал этому несколько причин.
"Во-первых, нет краткосрочной замены электроэнергии, вырабатываемой на газовых мощностях. Во-вторых, природный газ остается критически важным для крупных промышленных предприятий. Использование СПГ напрямую повысит себестоимость продукции и может вызвать негативную реакцию внутри страны", - считает аналитик.
Озер уточнил, что единственная краткосрочная альтернатива российскому газу для республики - импорт СПГ, при этом ключевые позиции на рынке занимают американские компании. Однако, по мнению эксперта, возможности существующих терминалов ограничены, а администрация Трампа "очень настойчива" в продвижении американского газа. Озер добавил, что подход США выглядит как "обновленная версия" стратегии давления, применявшейся ранее в отношениях с Турцией.
Собеседник агентства предполагает, что Турция, вероятно, будет наращивать закупки сжиженного природного газа у американских компаний, одновременно стараясь сохранить импорт российского газа на переходный период. В среднесрочной перспективе, по оценке Озера, республика может заместить поставки из Катара и Алжира американским СПГ.
Блумберг со ссылкой на неназванные источники в начале ноября передало, что Россия и Турция ведут переговоры о продлении двух крупных соглашений по поставкам трубопроводного газа с сохранением годового объема поставок на уровне около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - с турецкой государственной компанией Botas на поставку 16 миллиардов кубометров газа в год по "Голубому потоку" и на 5,75 миллиардов кубометров по "Турецкому потоку" истекает в этом году.
Согласно данным управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), доля российской нефти в импорте страны в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. Как 30 сентября рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке республики, после призыва президента США отказаться от поставок российской энергопродукции политика турецких властей осталась неизменной.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
