Евродепутаты назвали решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен
"Движение 5 звезд" считает отказ ЕЦБ в кредите Украине пощечиной фон дер Ляйен
Флаги Евросоюза. Архивное фото
РИМ, 2 дек – ПРАЙМ. Отказ Европейского центрального банка в предоставлении Еврокомиссии ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ стал пощечиной главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, говорится в заявлении евродепутатов итальянского "Движения 5 звезд".
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказал Еврокомиссии (ЕК) в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Решение ЕЦБ отказать Украине в юридическом и финансовом обеспечении кредита в размере 140 миллиардов евро с использованием российских активов в качестве залога является правильным как по сути, так и с точки зрения процедуры. (Глава ЕЦБ) Кристин Лагард напомнила Европейской комиссии, институту, который должен быть блюстителем договоров, как работают сами договоры. Настоящая пощечина Урсуле фон дер Ляйен", - говорится в заявлении оппозиционной силы, поступившем в РИА Новости.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.