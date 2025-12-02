https://1prime.ru/20251202/etsb--865134240.html

Евродепутаты назвали решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен

2025-12-02T16:36+0300

2025-12-02T16:36+0300

2025-12-02T16:37+0300

РИМ, 2 дек – ПРАЙМ. Отказ Европейского центрального банка в предоставлении Еврокомиссии ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ стал пощечиной главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, говорится в заявлении евродепутатов итальянского "Движения 5 звезд". Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказал Еврокомиссии (ЕК) в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. "Решение ЕЦБ отказать Украине в юридическом и финансовом обеспечении кредита в размере 140 миллиардов евро с использованием российских активов в качестве залога является правильным как по сути, так и с точки зрения процедуры. (Глава ЕЦБ) Кристин Лагард напомнила Европейской комиссии, институту, который должен быть блюстителем договоров, как работают сами договоры. Настоящая пощечина Урсуле фон дер Ляйен", - говорится в заявлении оппозиционной силы, поступившем в РИА Новости. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

2025

