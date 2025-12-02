https://1prime.ru/20251202/evropa-865113532.html
В Турции заявили, что Европа раздувает якобы угрозу со стороны России
В Турции заявили, что Европа раздувает якобы угрозу со стороны России - 02.12.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили, что Европа раздувает якобы угрозу со стороны России
Европа раздувает якобы угрозу со стороны России, создавая тем самым психологическую основу для будущего противостояния, выразил мнение в беседе с РИА Новости... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T05:47+0300
2025-12-02T05:47+0300
2025-12-02T05:47+0300
экономика
россия
мировая экономика
европа
рф
венгрия
петер сийярто
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865113532.jpg?1764643654
АНКАРА, 2 дек - ПРАЙМ. Европа раздувает якобы угрозу со стороны России, создавая тем самым психологическую основу для будущего противостояния, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Европа готовится к войне с Российской Федерацией, и вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент.
"Европейские страны раздувают угрозу со стороны России. Заявления типа "Россия нападет на нас" создают психологическую основу для будущей войны", - сказал собеседник агентства.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
европа
рф
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, европа, рф, венгрия, петер сийярто, владимир путин, такер карлсон, нато, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, РФ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, МИД РФ, МИД
В Турции заявили, что Европа раздувает якобы угрозу со стороны России
Турецкий политолог Карагюль: Европа раздувает якобы угрозу со стороны России
АНКАРА, 2 дек - ПРАЙМ. Европа раздувает якобы угрозу со стороны России, создавая тем самым психологическую основу для будущего противостояния, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Европа готовится к войне с Российской Федерацией, и вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент.
"Европейские страны раздувают угрозу со стороны России. Заявления типа "Россия нападет на нас" создают психологическую основу для будущей войны", - сказал собеседник агентства.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".