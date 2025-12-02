https://1prime.ru/20251202/evropa-865113532.html

АНКАРА, 2 дек - ПРАЙМ. Европа раздувает якобы угрозу со стороны России, создавая тем самым психологическую основу для будущего противостояния, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Европа готовится к войне с Российской Федерацией, и вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент. "Европейские страны раздувают угрозу со стороны России. Заявления типа "Россия нападет на нас" создают психологическую основу для будущей войны", - сказал собеседник агентства. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

