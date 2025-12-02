Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции заявили, что Европа раздувает якобы угрозу со стороны России - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/evropa-865113532.html
В Турции заявили, что Европа раздувает якобы угрозу со стороны России
В Турции заявили, что Европа раздувает якобы угрозу со стороны России - 02.12.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили, что Европа раздувает якобы угрозу со стороны России
Европа раздувает якобы угрозу со стороны России, создавая тем самым психологическую основу для будущего противостояния, выразил мнение в беседе с РИА Новости... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T05:47+0300
2025-12-02T05:47+0300
экономика
россия
мировая экономика
европа
рф
венгрия
петер сийярто
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865113532.jpg?1764643654
АНКАРА, 2 дек - ПРАЙМ. Европа раздувает якобы угрозу со стороны России, создавая тем самым психологическую основу для будущего противостояния, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Европа готовится к войне с Российской Федерацией, и вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент. "Европейские страны раздувают угрозу со стороны России. Заявления типа "Россия нападет на нас" создают психологическую основу для будущей войны", - сказал собеседник агентства. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
европа
рф
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, европа, рф, венгрия, петер сийярто, владимир путин, такер карлсон, нато, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, РФ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, МИД РФ, МИД
05:47 02.12.2025
 
В Турции заявили, что Европа раздувает якобы угрозу со стороны России

Турецкий политолог Карагюль: Европа раздувает якобы угрозу со стороны России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 2 дек - ПРАЙМ. Европа раздувает якобы угрозу со стороны России, создавая тем самым психологическую основу для будущего противостояния, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Европа готовится к войне с Российской Федерацией, и вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент.
"Европейские страны раздувают угрозу со стороны России. Заявления типа "Россия нападет на нас" создают психологическую основу для будущей войны", - сказал собеседник агентства.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЕВРОПАРФВЕНГРИЯПетер СийяртоВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала