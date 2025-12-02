Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей - 02.12.2025
В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей
В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили не утверждать градостроительные проекты без проведения публичных слушаний. Законопроект о соответствующих изменениях будет внесен в Госдуму во вторник. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Положения законопроекта предлагают исключить норму, разрешающую субъектам РФ утверждать градостроительные проекты без проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, а также (направлены - ред.) на ограничение повсеместной замены очных публичных слушаний на проведение общественных обсуждений исключительно посредством информационных систем", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с РИА Новости рассказал, что с 2022 года регионам было разрешено утверждать проекты градостроительных документов без проведения публичных слушаний. Он уточнил, что к таким объектам относятся генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территорий. "Многие субъекты воспользовались этой нормой и фактически отменили очные обсуждения, заменив их формальными онлайн-опросами. В результате жители потеряли возможность задавать вопросы, выражать мнение и влиять на решения, которые напрямую затрагивают их интересы на уровне дома, двора, района, поселения или города. Из-за чего во многих регионах возникли конфликты, связанные с застройкой территорий, уплотнением жилых районов и реализацией строительных проектов без учета мнения местных жителей", - заявил парламентарий.
недвижимость, россия, рф, госдума, кпрф
Недвижимость, РОССИЯ, РФ, Госдума, КПРФ
07:21 02.12.2025 (обновлено: 07:35 02.12.2025)
 
В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей

Депутаты от КПРФ предложили не утверждать градостроительные проекты без публичных слушаний

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили не утверждать градостроительные проекты без проведения публичных слушаний.
Законопроект о соответствующих изменениях будет внесен в Госдуму во вторник. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Положения законопроекта предлагают исключить норму, разрешающую субъектам РФ утверждать градостроительные проекты без проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, а также (направлены - ред.) на ограничение повсеместной замены очных публичных слушаний на проведение общественных обсуждений исключительно посредством информационных систем", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с РИА Новости рассказал, что с 2022 года регионам было разрешено утверждать проекты градостроительных документов без проведения публичных слушаний. Он уточнил, что к таким объектам относятся генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территорий.
"Многие субъекты воспользовались этой нормой и фактически отменили очные обсуждения, заменив их формальными онлайн-опросами. В результате жители потеряли возможность задавать вопросы, выражать мнение и влиять на решения, которые напрямую затрагивают их интересы на уровне дома, двора, района, поселения или города. Из-за чего во многих регионах возникли конфликты, связанные с застройкой территорий, уплотнением жилых районов и реализацией строительных проектов без учета мнения местных жителей", - заявил парламентарий.
 
