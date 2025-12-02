https://1prime.ru/20251202/gd-865114998.html

В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей

В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей - 02.12.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили не утверждать градостроительные проекты без проведения публичных... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T07:21+0300

2025-12-02T07:21+0300

2025-12-02T07:35+0300

недвижимость

россия

рф

госдума

кпрф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865114998.jpg?1764650133

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили не утверждать градостроительные проекты без проведения публичных слушаний. Законопроект о соответствующих изменениях будет внесен в Госдуму во вторник. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Положения законопроекта предлагают исключить норму, разрешающую субъектам РФ утверждать градостроительные проекты без проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, а также (направлены - ред.) на ограничение повсеместной замены очных публичных слушаний на проведение общественных обсуждений исключительно посредством информационных систем", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с РИА Новости рассказал, что с 2022 года регионам было разрешено утверждать проекты градостроительных документов без проведения публичных слушаний. Он уточнил, что к таким объектам относятся генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территорий. "Многие субъекты воспользовались этой нормой и фактически отменили очные обсуждения, заменив их формальными онлайн-опросами. В результате жители потеряли возможность задавать вопросы, выражать мнение и влиять на решения, которые напрямую затрагивают их интересы на уровне дома, двора, района, поселения или города. Из-за чего во многих регионах возникли конфликты, связанные с застройкой территорий, уплотнением жилых районов и реализацией строительных проектов без учета мнения местных жителей", - заявил парламентарий.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, рф, госдума, кпрф