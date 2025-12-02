https://1prime.ru/20251202/gd-865124928.html

Госдума в первом чтении продлила механизм параллельного импорта

Госдума в первом чтении продлила механизм параллельного импорта - 02.12.2025, ПРАЙМ

Госдума в первом чтении продлила механизм параллельного импорта

Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T13:01+0300

2025-12-02T13:01+0300

2025-12-02T13:01+0300

экономика

россия

рф

запад

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624625_0:85:2851:1688_1920x0_80_0_0_2d140661b3ed75eb38fb163eb810f699.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий Запада против РФ. Второе и третье чтение планируются на 9 декабря. Документ внесен правительством РФ. Он продлевает на следующий год отдельные меры по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. В частности, законопроект обеспечивает продление действия механизма параллельного импорта на 2026 год. Этот механизм позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года. Ранее правительству РФ до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм параллельного импорта). Законопроект продлевает это право кабмина еще на один год. Это вынужденная, но необходимая мера для оперативного насыщения рынка социально значимыми товарами, пояснял РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Это даст время для ускоренного развития локального производства и диверсификации цепочек поставок, но при этом важно "сохранить строгие требования к качеству продукции и временный характер механизма", подчеркивал депутат. На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности оценки соответствия техрегламентам продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ; особенности обращения лекарств и медицинских изделий; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов. Согласно законопроекту, кабмин в следующем году также будет вправе своими решениями устанавливать иные сроки вступления в силу ряда нормативных актов, содержащих обязательные требования, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ. Речь идет о нормативных актах, направленных на снижение негативных последствий экономических санкций и повышение устойчивости развития экономики РФ.

https://1prime.ru/20251120/import-864742276.html

рф

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, запад, госдума