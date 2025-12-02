Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума в первом чтении продлила механизм параллельного импорта - 02.12.2025, ПРАЙМ
Госдума в первом чтении продлила механизм параллельного импорта
Госдума в первом чтении продлила механизм параллельного импорта - 02.12.2025, ПРАЙМ
Госдума в первом чтении продлила механизм параллельного импорта
Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T13:01+0300
2025-12-02T13:01+0300
экономика
россия
рф
запад
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624625_0:85:2851:1688_1920x0_80_0_0_2d140661b3ed75eb38fb163eb810f699.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий Запада против РФ. Второе и третье чтение планируются на 9 декабря. Документ внесен правительством РФ. Он продлевает на следующий год отдельные меры по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. В частности, законопроект обеспечивает продление действия механизма параллельного импорта на 2026 год. Этот механизм позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года. Ранее правительству РФ до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм параллельного импорта). Законопроект продлевает это право кабмина еще на один год. Это вынужденная, но необходимая мера для оперативного насыщения рынка социально значимыми товарами, пояснял РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Это даст время для ускоренного развития локального производства и диверсификации цепочек поставок, но при этом важно "сохранить строгие требования к качеству продукции и временный характер механизма", подчеркивал депутат. На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности оценки соответствия техрегламентам продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ; особенности обращения лекарств и медицинских изделий; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов. Согласно законопроекту, кабмин в следующем году также будет вправе своими решениями устанавливать иные сроки вступления в силу ряда нормативных актов, содержащих обязательные требования, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ. Речь идет о нормативных актах, направленных на снижение негативных последствий экономических санкций и повышение устойчивости развития экономики РФ.
https://1prime.ru/20251120/import-864742276.html
рф
запад
россия, рф, запад, госдума
Экономика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, Госдума
13:01 02.12.2025
 
Госдума в первом чтении продлила механизм параллельного импорта

ГД в первом чтении продлила действие механизма параллельного импорта на 2026 год

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий Запада против РФ. Второе и третье чтение планируются на 9 декабря.
Документ внесен правительством РФ. Он продлевает на следующий год отдельные меры по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. В частности, законопроект обеспечивает продление действия механизма параллельного импорта на 2026 год. Этот механизм позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года.
Ранее правительству РФ до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм параллельного импорта). Законопроект продлевает это право кабмина еще на один год.
Это вынужденная, но необходимая мера для оперативного насыщения рынка социально значимыми товарами, пояснял РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Это даст время для ускоренного развития локального производства и диверсификации цепочек поставок, но при этом важно "сохранить строгие требования к качеству продукции и временный характер механизма", подчеркивал депутат.
На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности оценки соответствия техрегламентам продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ; особенности обращения лекарств и медицинских изделий; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов.
Согласно законопроекту, кабмин в следующем году также будет вправе своими решениями устанавливать иные сроки вступления в силу ряда нормативных актов, содержащих обязательные требования, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ. Речь идет о нормативных актах, направленных на снижение негативных последствий экономических санкций и повышение устойчивости развития экономики РФ.
ЭкономикаРОССИЯРФЗАПАДГосдума
 
 
