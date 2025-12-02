https://1prime.ru/20251202/germaniya-865123156.html

В Германии заявили о состоянии экономического кризиса

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Экономика Германии находится "в состоянии свободного падения", а противодействующие этому меры правительства недостаточны, считает президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер. "Экономическая площадка (Германии - ред.) находится в состоянии свободного падения, но федеральное правительство реагирует недостаточно решительно", - приводятся слова Ляйбингера в пресс-релизе BDI. По его словам, экономика Германии переживает самый глубокий кризис с момента существования Федеративной Республики. Он считает, что "промышленность сталкивается с драматическим спадом в конце 2025 года". По данным объединения, в прошлом квартале производство в стране вновь упало - на 0,9% по сравнению с предшествовавшим кварталом и на 1,2% в годовом исчислении. "Мы ожидаем падения производства на 2% в этом году, что станет четвёртым годом подряд снижения промышленного производства. Это не конъюнктурный, а структурный спад", - отмечает BDI. Объединение призывает провести решительные структурные реформы, чтобы предотвратить потерю рабочих мест и не допустить снижения благосостояния. "Федеральное правительство должно отдавать приоритет инвестициям, а не потребительским расходам. Специальный фонд должен использоваться прозрачно для дополнительных инвестиций", - говорится в документе BDI. Согласно расчетам Института экономики Германии (IW), почти половина кредитных средств, запланированных правительством под инвестиции до 2029 года, на практике будет использована для заполнения пробелов в регулярном бюджете.

