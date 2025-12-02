https://1prime.ru/20251202/gosduma-865111235.html
В Госдуме рассказали об индексации пенсий в конце декабря
В Госдуме рассказали об индексации пенсий в конце декабря
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, получат в конце декабря 2025 года проиндексированную на 7,6% пенсию за январь, это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Обращаю внимание, что уже в конце декабря 2025 года начнут получать пенсии те, кто получают в начале месяца, в проиндексированном виде. Это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров", - сказал Нилов.
Он рассказал, что при формировании бюджета был заложен индекс 7,6%, соответственно, он и будет использован для индексаций.
"Из-за новогодних праздников, в связи с тем, что пенсии выплачивают не всем в один день, а по графику выплат пенсии, есть те, кто получает пенсии в начале месяца. Соответственно, таким гражданам, с учетом того, что в начале января праздники, пенсии придут в конце декабря уже в проиндексированном виде", - уточнил депутат.
Причем, по словам Нилова, важно подчеркнуть, что в 2026 году индексация предполагается именно с 1 января, а не с 1 февраля.
