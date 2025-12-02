Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали об индексации пенсий в конце декабря - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/gosduma-865111235.html
В Госдуме рассказали об индексации пенсий в конце декабря
В Госдуме рассказали об индексации пенсий в конце декабря - 02.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали об индексации пенсий в конце декабря
Пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, получат в конце декабря 2025 года проиндексированную на 7,6% пенсию за январь, это коснется как работающих, так... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T02:07+0300
2025-12-02T02:07+0300
экономика
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865111235.jpg?1764630435
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, получат в конце декабря 2025 года проиндексированную на 7,6% пенсию за январь, это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Обращаю внимание, что уже в конце декабря 2025 года начнут получать пенсии те, кто получают в начале месяца, в проиндексированном виде. Это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров", - сказал Нилов. Он рассказал, что при формировании бюджета был заложен индекс 7,6%, соответственно, он и будет использован для индексаций. "Из-за новогодних праздников, в связи с тем, что пенсии выплачивают не всем в один день, а по графику выплат пенсии, есть те, кто получает пенсии в начале месяца. Соответственно, таким гражданам, с учетом того, что в начале января праздники, пенсии придут в конце декабря уже в проиндексированном виде", - уточнил депутат. Причем, по словам Нилова, важно подчеркнуть, что в 2026 году индексация предполагается именно с 1 января, а не с 1 февраля.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , госдума
Экономика, Общество , Госдума
02:07 02.12.2025
 
В Госдуме рассказали об индексации пенсий в конце декабря

Депутат Нилов: в конце декабря пенсионеры получат проиндексированную на 7,6% пенсию

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, получат в конце декабря 2025 года проиндексированную на 7,6% пенсию за январь, это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Обращаю внимание, что уже в конце декабря 2025 года начнут получать пенсии те, кто получают в начале месяца, в проиндексированном виде. Это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров", - сказал Нилов.
Он рассказал, что при формировании бюджета был заложен индекс 7,6%, соответственно, он и будет использован для индексаций.
"Из-за новогодних праздников, в связи с тем, что пенсии выплачивают не всем в один день, а по графику выплат пенсии, есть те, кто получает пенсии в начале месяца. Соответственно, таким гражданам, с учетом того, что в начале января праздники, пенсии придут в конце декабря уже в проиндексированном виде", - уточнил депутат.
Причем, по словам Нилова, важно подчеркнуть, что в 2026 году индексация предполагается именно с 1 января, а не с 1 февраля.
 
ЭкономикаОбществоГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала