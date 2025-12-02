Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах" - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/grigorenko-865136844.html
Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах"
Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах" - 02.12.2025, ПРАЙМ
Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах"
Пенсионеры в России теперь могут получить электронное свидетельство через "жизненную ситуацию" на "Госуслугах", с его помощью можно подтвердить статус, получить | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T17:24+0300
2025-12-02T17:24+0300
экономика
общество
россия
рф
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e1019da153d6bd01a4f0e08f6719010.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Пенсионеры в России теперь могут получить электронное свидетельство через "жизненную ситуацию" на "Госуслугах", с его помощью можно подтвердить статус, получить льготы и скидки, например, в аптеках и музеях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "В рамках жизненной ситуации "Выход на пенсию" на портале "Госуслуг" появилась возможность оформить электронное свидетельство пенсионера. Цифровой документ можно использовать для подтверждения статуса пенсионера, получения льгот и скидок, например, в аптеках и музеях", - сообщили там. Отмечается, что сервис дополнил функционал жизненной ситуации "Выход на пенсию", которой с момента запуска в 2024 году уже воспользовались более 500 тысяч граждан по всей стране. "Сегодня люди старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами и имеют навыки работы в цифровой среде. Для их комфорта и экономии времени в 2024 году мы запустили на "Госуслугах" жизненную ситуацию, которая позволяет в несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки. Теперь функционал ЖС расширен и позволяет оформить электронное свидетельство", – сказал Григоренко. Его слова приводятся аппаратом. Каталог "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" включает более 40 федеральных жизненных ситуаций. До конца 2025 года их количество вырастет до 70.
https://1prime.ru/20251113/gosduma-864514832.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90f05418e47a89018203ee582db37694.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, дмитрий григоренко
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Дмитрий Григоренко
17:24 02.12.2025
 
Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах"

Григоренко: пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах"

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал "Госуслуги"
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Портал "Госуслуги". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Пенсионеры в России теперь могут получить электронное свидетельство через "жизненную ситуацию" на "Госуслугах", с его помощью можно подтвердить статус, получить льготы и скидки, например, в аптеках и музеях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"В рамках жизненной ситуации "Выход на пенсию" на портале "Госуслуг" появилась возможность оформить электронное свидетельство пенсионера. Цифровой документ можно использовать для подтверждения статуса пенсионера, получения льгот и скидок, например, в аптеках и музеях", - сообщили там.
Отмечается, что сервис дополнил функционал жизненной ситуации "Выход на пенсию", которой с момента запуска в 2024 году уже воспользовались более 500 тысяч граждан по всей стране.
"Сегодня люди старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами и имеют навыки работы в цифровой среде. Для их комфорта и экономии времени в 2024 году мы запустили на "Госуслугах" жизненную ситуацию, которая позволяет в несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки. Теперь функционал ЖС расширен и позволяет оформить электронное свидетельство", – сказал Григоренко. Его слова приводятся аппаратом.
Каталог "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" включает более 40 федеральных жизненных ситуаций. До конца 2025 года их количество вырастет до 70.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
В Госдуму внесли проект об уведомлении заемщиков через "Госуслуги"
13 ноября, 22:09
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФДмитрий Григоренко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала