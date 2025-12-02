Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах"
Портал "Госуслуги". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Пенсионеры в России теперь могут получить электронное свидетельство через "жизненную ситуацию" на "Госуслугах", с его помощью можно подтвердить статус, получить льготы и скидки, например, в аптеках и музеях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"В рамках жизненной ситуации "Выход на пенсию" на портале "Госуслуг" появилась возможность оформить электронное свидетельство пенсионера. Цифровой документ можно использовать для подтверждения статуса пенсионера, получения льгот и скидок, например, в аптеках и музеях", - сообщили там.
Отмечается, что сервис дополнил функционал жизненной ситуации "Выход на пенсию", которой с момента запуска в 2024 году уже воспользовались более 500 тысяч граждан по всей стране.
"Сегодня люди старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами и имеют навыки работы в цифровой среде. Для их комфорта и экономии времени в 2024 году мы запустили на "Госуслугах" жизненную ситуацию, которая позволяет в несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки. Теперь функционал ЖС расширен и позволяет оформить электронное свидетельство", – сказал Григоренко. Его слова приводятся аппаратом.
Каталог "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" включает более 40 федеральных жизненных ситуаций. До конца 2025 года их количество вырастет до 70.