Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах"

Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах" - 02.12.2025

Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах"

Пенсионеры в России теперь могут получить электронное свидетельство через "жизненную ситуацию" на "Госуслугах", с его помощью можно подтвердить статус, получить | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T17:24+0300

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Пенсионеры в России теперь могут получить электронное свидетельство через "жизненную ситуацию" на "Госуслугах", с его помощью можно подтвердить статус, получить льготы и скидки, например, в аптеках и музеях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "В рамках жизненной ситуации "Выход на пенсию" на портале "Госуслуг" появилась возможность оформить электронное свидетельство пенсионера. Цифровой документ можно использовать для подтверждения статуса пенсионера, получения льгот и скидок, например, в аптеках и музеях", - сообщили там. Отмечается, что сервис дополнил функционал жизненной ситуации "Выход на пенсию", которой с момента запуска в 2024 году уже воспользовались более 500 тысяч граждан по всей стране. "Сегодня люди старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами и имеют навыки работы в цифровой среде. Для их комфорта и экономии времени в 2024 году мы запустили на "Госуслугах" жизненную ситуацию, которая позволяет в несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки. Теперь функционал ЖС расширен и позволяет оформить электронное свидетельство", – сказал Григоренко. Его слова приводятся аппаратом. Каталог "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" включает более 40 федеральных жизненных ситуаций. До конца 2025 года их количество вырастет до 70.

рф

2025

