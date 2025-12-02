Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики рассказали, как россияне относятся к своим смартфонам - 02.12.2025
Аналитики рассказали, как россияне относятся к своим смартфонам
Аналитики рассказали, как россияне относятся к своим смартфонам - 02.12.2025, ПРАЙМ
Аналитики рассказали, как россияне относятся к своим смартфонам
Больше половины пользователей смартфонов в России являются "бережливыми прагматиками": они воспринимают смартфон как верного помощника, активно его используют и | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T09:34+0300
2025-12-02T09:34+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Больше половины пользователей смартфонов в России являются "бережливыми прагматиками": они воспринимают смартфон как верного помощника, активно его используют и стараются беречь, подсчитали для РИА Новости аналитики Honor. Эксперты выделили пять портретов пользователей в зависимости от отношения к своим смартфонам. "Оказалось, что всех владельцев смартфонов можно разделить на пять типов. Больше половины россиян (56,2%) - это "бережливые прагматики". Они воспринимают смартфон как верного помощника, активно его используют и стараются беречь. Интересно, что с возрастом такое поведение встречается чаще: среди респондентов 45-55 лет так относятся к своим гаджетам 65,4%", - говорится в исследовании. "Тревожных защитников" оказалось 15,8%. Они носят смартфон как хрустальную вазу. При этом среди женщин их больше, чем среди мужчин - 17,2% против 14,4%. Такую же долю (15,8%) заняли "уверенные экспериментаторы" - те, кто без проблем достанет смартфон под ливнем или в походе. А больше всего их среди мужчин и молодежи 18-25 лет. По подсчетам аналитиков, самые редкие типы - "безразличные экстремалы" с долей 6,1%, считающие, что смартфон должен пережить любые приключения, и "визуальные перфекционисты" - 6%, для которых царапина на корпусе является личной драмой. Отмечается, что лучше всего о своих смартфонах заботятся "тревожные защитники" и "визуальные перфекционисты", которые почти всегда "одевают" смартфоны в чехлы и стекла. Тогда как рейтинг пользователей по сохранности смартфонов возглавляют "бережливые прагматики" - большинство из них никогда не меняли устройство из-за повреждений. Эмоциональнее всего на повреждения реагируют "тревожные защитники", а "безразличные экстремалы" чаще других сталкиваются с ремонтом смартфона.
09:34 02.12.2025
 
Аналитики рассказали, как россияне относятся к своим смартфонам

Honor: больше половины россиян воспринимают смартфон как верного помощника

