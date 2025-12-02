Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе слабо опускаются во вторник утром
Биржевые цены на газ в Европе слабо опускаются во вторник утром
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника слабо опускаются, находясь ниже 340 долларов за тысячу кубометров впервые с середины лета прошлого года,... | 02.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника слабо опускаются, находясь ниже 340 долларов за тысячу кубометров впервые с середины лета прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 334,9 доллара (-1,3%). А по состоянию на 10.21 мск их стоимость составляет 336,3 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 339,3 доллара за тысячу кубометров. Накануне, на первых торгах зимы, эти цены впервые с 11 июля 2024 года опустились ниже круглой отметки в 340 долларов. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
10:41 02.12.2025
 
Биржевые цены на газ в Европе слабо опускаются во вторник утром

Цены на газ в Европе опустились ниже 340 долларов за тысячу кубометров

© Unsplash/KWON JUNHOГазовая горелка
Газовая горелка
Газовая горелка. Архивное фото
© Unsplash/KWON JUNHO
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника слабо опускаются, находясь ниже 340 долларов за тысячу кубометров впервые с середины лета прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 334,9 доллара (-1,3%). А по состоянию на 10.21 мск их стоимость составляет 336,3 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 339,3 доллара за тысячу кубометров.
Накануне, на первых торгах зимы, эти цены впервые с 11 июля 2024 года опустились ниже круглой отметки в 340 долларов. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
США хотят вытеснить российский газ с рынка, считает турецкий политик
Вчера, 09:05
 
