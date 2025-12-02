https://1prime.ru/20251202/indiya-865124173.html
В Кремле не исключили обсуждения торгового дисбаланса России и Индии
2 дек 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что вопросы торгового дисбаланса России и Индии будут обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели. "Во время визита президента (в Индию - ред.), на самом деле, даже я думаю, за день до визита, будет форум импортеров, и это будет мероприятие для того, чтобы обсудить возможности увеличения импорта из Индии в Россию. Таким образом, бизнесмены из обеих стран встретятся вместе, они будут искать товары, услуги, инвестиции, другие способы торговли, чтобы Россия могла покупать больше у Индии. Так что мы знаем об этой проблеме, и мы знаем о проблемах Индии (торговом дисбалансе - ред.). В этом смысле я не сомневаюсь, что этот вопрос будет поднят нашими индийскими друзьями во время визита", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
