Командование ВСУ бросает на убой необученных военных, заявил Иванев

Командование ВСУ бросает на убой необученных военных, заявил Иванев

2025-12-02T00:51+0300

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Командование ВСУ на красноармейском направлении бросает на убой необученных, только что призванных, мобилизованных военных, заявил командующий группировкой "Центр" ВС РФ Андрей Иванаев в понедельник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. "Вновь призванные, мобилизованные выполняют задачу. По ним видно. Люди недавно призваны, люди необучены, они идут на убой просто, в направлении на Красноармейск",- сказал Иванаев.

общество , россия, рф, владимир путин, всу, вс рф