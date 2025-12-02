https://1prime.ru/20251202/kompanii-865111476.html

Названы компании, которые чаще всего переходят на солнечные панели

Названы компании, которые чаще всего переходят на солнечные панели - 02.12.2025, ПРАЙМ

Названы компании, которые чаще всего переходят на солнечные панели

Владельцы коммерческой недвижимости, агропромышленных и производственных предприятий чаще всего в России переходят на солнечные панели, выяснили аналитики... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T02:16+0300

2025-12-02T02:16+0300

2025-12-02T02:16+0300

бизнес

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865111476.jpg?1764630981

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Владельцы коммерческой недвижимости, агропромышленных и производственных предприятий чаще всего в России переходят на солнечные панели, выяснили аналитики электронной торговой площадки "Тендер Про" (исследование есть у РИА Новости). "Коммерческая недвижимость (53,2%): Лидерами по числу объектов стали владельцы торговых центров, складских комплексов и офисных зданий. Агропромышленный комплекс (24,4%): Сельхозпредприятия занимают вторую строчку, используя энергию солнца для обеспечения ферм и перерабатывающих мощностей. Производственные предприятия (13,8%): Заводы и фабрики замыкают тройку лидеров", - говорится в исследовании. Аналитики отмечают, что российский бизнес активно инвестирует в собственную генерацию: суммарная мощность солнечных электростанций (СЭС), построенных компаниями в регионах, вплотную приблизилась к отметке 70 МВт. "По нашим подсчетам, спрос на солнечные установки со стороны компаний за год вырос на четверть. Учитывая рост НДС с 2026 года, мы ожидаем, что эта тенденция продолжится", - приводятся в исследовании слова коммерческого директора "ТендерПро" Елены Астафьевой.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия