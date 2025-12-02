Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы компании, которые чаще всего переходят на солнечные панели - 02.12.2025, ПРАЙМ
Названы компании, которые чаще всего переходят на солнечные панели
Названы компании, которые чаще всего переходят на солнечные панели
02:16 02.12.2025
 
Названы компании, которые чаще всего переходят на солнечные панели

"ТендерПро": владельцы коммерческой недвижимости чаще всего переходят на солнечные панели

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Владельцы коммерческой недвижимости, агропромышленных и производственных предприятий чаще всего в России переходят на солнечные панели, выяснили аналитики электронной торговой площадки "Тендер Про" (исследование есть у РИА Новости).
"Коммерческая недвижимость (53,2%): Лидерами по числу объектов стали владельцы торговых центров, складских комплексов и офисных зданий. Агропромышленный комплекс (24,4%): Сельхозпредприятия занимают вторую строчку, используя энергию солнца для обеспечения ферм и перерабатывающих мощностей. Производственные предприятия (13,8%): Заводы и фабрики замыкают тройку лидеров", - говорится в исследовании.
Аналитики отмечают, что российский бизнес активно инвестирует в собственную генерацию: суммарная мощность солнечных электростанций (СЭС), построенных компаниями в регионах, вплотную приблизилась к отметке 70 МВт.
"По нашим подсчетам, спрос на солнечные установки со стороны компаний за год вырос на четверть. Учитывая рост НДС с 2026 года, мы ожидаем, что эта тенденция продолжится", - приводятся в исследовании слова коммерческого директора "ТендерПро" Елены Астафьевой.
 
Заголовок открываемого материала